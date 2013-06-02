به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف ظهر روز یکشنبه در ادامه سفر خود به ارومیه در ستاد انتخاباتی خود با حضور در مجتمع فرهنگی- هنری ولایت این شهر طی سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم ارومیه به وجود بزرگ مردان و شهیدانی از جمله شهیدان باکری و امینی با عنوان اسوه دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: امروز نام این شهیدان برای همیشه در تاریخ بر تارک این کشور مانده است، می ماند و می‌درخشد.

وی افزود: انصافا نقشی که شهدای برجسته این استان برای تاریخ کشورمان به یادگار گذاشته اند باید بگوییم بی‌نظیر است. آیا هنوز حرف از مردان بی ادعا می زنیم، اگر امروز حرف از خدمت جهاد بی منت برای مردم داریم و اگر امروز حرف از این داریم که در کشور با روحیاتی کار را پیگیری می کنند که در اوج عقلانیت و تدبیر حرکت می کنند، نمونه آنها شهدایی چون شهید باکری بودند که این فرهنگ را به همه آموختند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به نزدیک شدن ایام رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این مرد الهی با انقلاب اسلامی ما را از ظلمت به سمت نور هدایت کرد. همه مکلف هستیم دست در دست هم دهیم و کشور عزیزمان ایران را بسازیم. اولین شرط این است که همه طوری حرکت کنیم که همدلی اساس کار ما باشد، مهمترین شرط این همدلی این است که در کشور تبعیض نباشد، هر ایرانی با هر گرایش مذهبی و سیاسی و از هر مذهب، قوم، طایفه و عشیره ای که باشد باید احساس کند که یک ایرانی است و بر مبنای قانون اساسی می تواند دِین خود را به کشور، نظام، مردم و اسلام ادا کند و هیچ فرقی نمی کند که آنها اهل تسنن، تشیع، آذری، کرد، لر، بلوچ و عرب هستند.

وی افزود: یکی از اصل هایی که در گذشته در کشور بوده این است که بخشی از قانون اساسی اجرا می شود و بخشی از آن اجرا نمی شود. این از انصاف به دور است همانطور که دولت موظف است موضوعات را بدرستی از مردم مطالبه کند، دولتمردان این را هم باید بدانند که بر اساس همان قانون وظایفی دارند و ملت حقوقی دارد که باید ادا شود، یکی از مهمترین حقوق ملت این است که تبعیض در گرایش ها، مذهب و نگرش ها نباشد.

قالیباف با ابراز تاسف از اینکه کشور ما در سیستم اداری بسیار متمرکز است، گفت: برای همه امورات، تهران می خواهد تصمیم بگیرد حتی برای یک کار جزئی. این اشکال دارد بنده خود را متعهد می دانم و به مردم این استان و اهل سنت، کرد، اهل تشیع و آذری زبان و ارامنه قول می دهم و همه بدانند که ما در دولت مبنای کارمان قانون اساسی است. به صراحت به مردم عرض کردم چند حرف را از من نخواهند شنید، یکی این است که نخواهم گفت که قانون اساسی اختیارات لازم را برای دولت ندارد، شاید در گذشته این غفلت انجام شد که اجرای قانون اساسی زمانی به یادشان افتاد که در پایان دوره بودند، بنده در پیشگاه خدا، ملت و نمایندگان ملت قسم یاد کردم که از روز شروع کار به قانون اساسی پایبند باشم.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: موضوع دیگر این است که تلاش می کنیم از تصمیم گیری های اضافی در مرکز تمرکززدایی شود و اجازه دهیم شهرستان ها درباره امورات مربوط به خود تصمیم گیر باشند.

قالیباف گفت: باید تلاش کنیم در عین اینکه از نیروهای باتجربه و از پیشکسوتان و عزیزانی که تجربه آنها چراغ راه ما است، حتما استفاده کنیم، بدانیم اگر از نیروهای جوان، اندیشمند و نخبه غفلت کنیم این سیکل بسته در مدیریت کشور که سوءتدبیر مدیریت را به ارمغان آورده را نمی توانیم بشکنیم.

وی افزود: این همه که امروز از سوءتدبیر بخصوص در مشکلات اقتصادی رنج می بریم، از کمبود ثروت و امکانات رنج نمی بریم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: وقتی سوءتدبیر است در حوزه کشاورزی شرایط این چنین است که محصولات باغداران روی زمین می ماند و خرید تضمینی محصولات استراتژیک شکل نمی گیرد از طرفی جوانان بیکار هستند و از طرف دیگر این ظرفیت ها هدر می رود. این موضوع حکایت از این دارد که دولت در جایی که نباید دخالت کند، متاسفانه دخالت می کند و در جایی که باید سیاست‌های جبرانی بگذارد و دهک های پایین را حمایت کند، این اتفاق نمی افتد.

قالیباف به بی تدبیری ها در بازار ارز اشاره کرد و گفت: شما جای پای دولت را در تثبیت نرخ ارز که دولت باید ورود کند، نمی بینید، اما آنجا که بحث درآمد و تامین ریالی است، ارز به بازار بالا وارد می شود و قدرت خرید مردم را به حداقل می رساند، اینها نمونه حضور نابجای دولت است.

وی درباره وضعیت بیمه در کشور نیز گفت: بیمه هم اکنون حداکثر 35 درصد از هزینه درمان را پرداخت می‌کند و 65 درصد برعهده مردم است، این درست نیست دولت باید وارد شود و معادله را عوض کند. 70 درصد هزینه درمان را بیمه باید پرداخت کند و تنها 30 درصد باید سهم مردم باشد، اما شما حضور دولت و سیاست های دولت را در این عرصه نمی بینید.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: متاسفانه بیمه روستایی و شهری داریم. انسان، انسان است. چه فرقی می کند که در روستا زندگی می کند یا شهر. یک پدر، یک پدر است وقتی فرزندش مریض است چه فرقی می کند او در شهر یا تهران زندگی می کند یا در روستا یا لب مرز، چه تفاوتی می کند که زرتشتی است یا ارمنی، یهودی است یا مسلمان، باید در حوزه بیمه عدل و انصاف و مروت باشد.

قالیباف درباره سوءتدبیرها در حوزه آب نیز گفت: این سوءتدبیر نیز مشکلاتی را برای کشور بوجود آورده است و شاهد بزرگترین معضل محیط زیستی در دریاچه ارومیه هستیم و این اتفاق، اتفاقی نیست که یکی دو ساله رخ داده باشد حداقل نزدیک به 15- 16 سال شاید روند تصمیم گیری بوده که امروز آثار آن را می بینیم. این سوءتدبیر در حوزه آب فقط متعلق به آذربایجان غربی هم نیست، در چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خوزستان و یزد هم این موضوع مشکلاتی را برای مردم فراهم کرده است. این در شرایطی است که 400 سال قبل تقسیم‌بندی آب اتفاق می افتاد وقتی برنامه ریزی و مدیریت نیست می بینیم که همان دریاچه ها که در آن زمان ها سیراب می شدند، امروز مشکل دارند.

وی با مروری بر درآمد نفتی کشور در 12 سال گذشته، گفت: در سال 80 نفت بشکه ای 11 دلار بود که درآمد کشور 18 تا 20 میلیارد دلار شد در انتهای سال 80 قیمت نفت به بالای 105- 110 دلار رسید یعنی درآمد کشور 10 برابر افزایش یافت، اما آیا وضع اقتصادی مردم بهتر شد یا بدتر؟ وضع اقتصاد مردم بدتر شد بیکاری و گرانی امروز کمر مردم را شکسته است. کسی که ثروت دارد برای سرمایه گذاری دچار تردید است و کسی هم که یارانه می گیرد با این یارانه قدرت خرید قبل از یارانه ها را هم ندارد پس این موضوع نشان می دهد مشکل ما پول نیست. چه 20 میلیارد و چه 100 میلیارد درآمد داشته باشیم مشکلات اقتصادی ما بیشتر می شود که کمتر نمی شود.

قالیباف آماری به روند اشتغال زایی در کشور اشاره کرد و گفت: در سال 85، حدود 20 میلیون و 800 هزار نفر مشغول کار بودند و ما بالغ بر 600 میلیون دلار درآمد داشتیم، اما شاغلان ما از 20 میلیون و 800 هزار نفر امروز به 20 میلیون و 500 هزار نفر رسیده اند یعنی 300 هزار نفر شاغل نسبت به سال 85 کمتر داریم و در هر خانه ای که نگاه کنیم یک جوان تحصیلکرده منتظر کار است، جوانان در هر کوچه ای متنظر شغل هستند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر به ازای هر یک میلیارد دلار، 100 درصد سرمایه گذاری بیش از 100 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد، به شما قول می دهم به کمک شما مردم مخصوصا به کمک جوانان و نخبگان ظرف دو سال به این ضعف مدیریت و نابسامانی در کشور پایان می دهم.

وی افزود: قول خواهم داد ظرف دو سال از یک روستایی لب مرز تا یک سرمایه گذار در حوزه صنعت و بازرگانی همه احساس کنند که آینده روشن، برنامه مشخص و مدون خواهند داشت.

قالیباف گفت: نمی خواهم شعار بدهم، امروز در شهر تهران هیچ پروژه ای بخاطر پول متوقف نشده است همه پروژه‌ها سه شیفت کار کرده اند و رشد مناطق محروم به مراتب بیشتر از دیگر مناطق بوده است. در صورتیکه در خدمت شما باشم قول می دهم هیچ پروژه ای منتظر پول و سرمایه گذاری نباشد و هیچ پروژه ای آغاز نشود مگر اینکه ظرفیت های آن شناسایی شود.

کاندیدای ریاست جمهوری گفت: ظرف دو سال آرامش ذهنی، ثبات مسائل اقتصادی، آغاز یک کار جدی برای اشتغال و کنترل گرانی را خواهیم داشت و به اطمینان عرض می کنم کاهش قیمت در اقلام اساسی خانواده ها بوجود خواهد آمد.

به گزارش مهر، قالیباف پس از سخنرانی در جمع مردم با حضور در مسجد جامع شهر ارومیه با امام جمعه این شهر دیدار و گفتگو کرد.