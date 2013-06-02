طرح توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی در مهران تصویب شد

حسن عصاره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان مهران طرح توسعه گیاهان دارویی وطب سنتی تصویب شد و مصوب شد تعدادی از گونه های گیاهی که جایگاه و رشد خوبی را داشته باشند پرورش دهیم.
وی افزود: گیاهان طبی مانند نعنا فلفلی در این منطقه می توانند چندین خط صنعتی را راه بندازند که در حال حاضر برای اولین بار 50 هکتار از 3 تا 4 گونه گیاهی با تلاش همکاران کاشت شده است.
وی اضافه کرد: اگر برخورد مناسبی درارتباط با اتصال این گیاهان با صنعت برقرارشود و صنایع تبدیلی مرتبط در استان پایه ریزی شود درسال های آینده این چند دهه هکتار به چند هزار هکتار توسعه پیدا خواهد کرد.
عصاره در ادامه بیان داشت: همه دستگاه ها و وزارت خانه ها درتدوین و تصویب این طرح علمی نقش اساسی داشته اند.
وی با اعلام اینکه تاکنون 13 هزار گونه گیاهی درجهان شناسایی شده که 11 هزار گونه آن در ایران بوده است، عنوان کرد: 2250 گونه گیاهی درکشورمان وجود دارد.
عصاره درپایان اظهار داشت: امسال بیش از 19 هکتار از مزرعه آموزشی دانشگاه ایلام واقع در محسن آب مهران به کشت انواع گیاهان دارویی اختصاص یافته است.
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