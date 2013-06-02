جلسه توجیهی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر رامشیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات شهرستان رامشیر، سلامتی انتخابات و مشارکت حداکثری مردم را مهمترین هدف دست اندرکاران انتخابات برشمرد و بیان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران به انحای گوناگون به دنبال ایجاد شبه و اخلال در روند انتخابات هستند اما ملت ایران با هوشیاری و پیروی از منویات مقام معظم رهبری این توطئه ها را خنثی و در 24 خرداد حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.



حمید سیلاوی در بخش دیگری از سخنان خود راجع به پایبندی و عمل به قانون عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایفی که باید از سوی داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مد نظر قرار گیرد، عمل به قانون است و باید بدانیم همه افراد در برابر قانون مساوی هستند.



وی در این جلسه به تشریح دستورالعمل تبلیغات انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و تصریح کرد: برای تبلیغات چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مواردی به عنوان مجاز و غیرمجاز در نظر گرفته شده است که نامزدها موظف به رعایت این موارد هستند.



سیلاوی با توصیه به نامزدها به منظور پرهیز از تخریب یکدیگر، از تمامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست با مطالعه دقیق قانون انتخابات به ویژه دستورالعملهای تبلیغاتی، سهم خود را در ایجاد حماسه سیاسی و حضور حداکثری مردم ادا کنند.



در پایان جلسه مفاد قانونی تبلیغات توسط دبیر ستاد اجرایی قرائت و نمونه فرم تکثیر شده بین نامزدها توزیع شد.

