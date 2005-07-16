بيش از 21 ميليون تومان فروش براي پرتماشاگرترين تئاتر سال!

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ،" فنز" محمد رحمانيان، نمايشي كه در باره پر طرفدار ترين ورزش در دنيا (فوتبال) ساخته شده است و بازيگران پر طرفداري چون پرويز پرستويي ، ترانه عليدوستي و حبيب رضايي در آن ايفاي نقش مي كنند و صداي عادل فردوسي پور آشنا ترين گزارشگر فوتبال ايران ، افكت صحنه آن است ، در حالي ميهمان تالار 120 نفره چهار سو شده است كه "مجلس شبيه در ذكر مصائب استاد نويد ماكان وهمسرش مهندس رخشيد فرزين" بهرام بيضايي با فروش ميليوني طي روزهاي اول اجراي خود پيشتاز جدول فروش تئاتر شهر است.

هرچند كه " فنز" نيز با فروش 2ميليون و 696 هزار تومان طي 5 اجرا براي يك تالار 120 نفره به فروش خوبي در جدول فروش تئاتر شهر رسيده است ، اما اگر شانس اجرا در تالار اصلي تئاتر شهر را داشت و هم زمان با نمايش بيضايي به روي صحنه نمي رفت ، مي توانست به فروشي بيش از نمايش بهرام بيضايي در تالار اصلي دست يابد.

همچنين بايد توجه داشت كه بهاي بليت هردو نمايش فوق 4 هزار تومان است وتقريبا از شرايط يكساني از نظر توزيع بليت ميهمان وپيش فروش در مجموعه تئاتر شهر برخوردارند.

"يك شب ديگر بمان سيلويا" به كارگرداني چيستا يثربي كه در پيش از آغاز دو نمايش بهرام بيضايي و محمد رحمانيان در صدر جدول فروش تئاتر شهر قرار داشت ، اكنون باآن كه تماشاگران خاص خود را دارد، در رديف سوم جدول فروش تئاتر شهر قرار گرفته است اين نمايش در 17 اجرا 1223 تماشاگر را به خود جذب كرده و به فروشي معادل 2ميليون و 315 هزار تومان دست يافته است. بهاي بليت نمايش چيستا يثربي 2 هزار تومان است.

اين در حالي است كه "آنوا" به كارگرداني داود دانشور نيز در تالار 150 نفره قشقايي نيز با همين تعداد اجرا و بهاي بليتي بيشتر يعني 2هزارو 500 تومان تنها مورد تماشاي 477 نفر تماشاگر قرار گرفته و 565 هزار تومان در اين مدت فروخته است.

همچنين بايد يادآور شد كه " چيستا يثربي" طي اجراي خود در تئاتر شهر همواره از تبعيض مديريت تئاتر شهر و ناديده گرفته شدن حق گروهش، از ابتداي اجرا تا كنون در مصاحبه هاي مطبوعاتي خود اعتراضهايي كرده است.

دو نمايش تالار كوچك ،" سونات گوجه هاي سبز" به كارگرداني مهدي افشار و" ماه پيشوني" به كارگرداني آزاده انصاري نيز روز گذشته به اجراي خود در اين مجموعه پايان دادند، نمايش دانشجويي" سونات گوجه هاي سبز" كه براساس اثر هر تا مولر به روي صحنه آمددر 20 اجرا 810 هزار تومان براي تالار 80 نفره كوچك فروخت . بهاي بليت اين نمايش 2 هزار تومان بود و نمايش عروسكي " ماه پيشوني" ديگر نمايش اين تالار ،با بليت هزار و پانصد تومان مورد تماشاي 1627 نفر تماشاگر مختلف در گروههاي سني كودك، نوجوان ، جوان و ميانسال قرار گرفت و طي19 اجرا 979 هزارو 500 تومان فروخت.

"كلاغ" ، عنوان نمايش عروسكي جديد تئاتر شهر است كه از سه روز پيش ميهمان تالار 50 نفره نو شده است ، كارگردان اين نمايش شيوا مسعودي و بهاي بليت آن هزار و پانصد تومان است. " كلاغ" كه هر روز ساعت15/20 به مدت 45 دقيقه اجرا مي شود تاكنون در 3 اجرا مورد تماشاي 42 نفر تماشاگر قرار گرفته است و 30 هزار تومان براي تئاتر شهر فروخته است.

ديگر نمايش عروسكي تئاتر شهر كه آن هم ساعت 18 در همين تالار اجرا مي شود ،"هديه جشن سالگرد" به كارگرداني روشنك روشن است . اين نمايش نيز با آن كه از حدود يك ماه در كشورهاي اروپايي اجرا رفت و به عنوان بهترينهاي جشنواره تئاتر عروسكي شناخته شده است، با همين بهاي بليت در 2 اجرا تنها 33 تماشاگر داشت و34 هزار و 500 تومان فروخت.

نكته قابل توجه آن است كه ،" سه بچه خوك" نمايش عروسكي ديگري كه در تنها سالن اجراهاي عروسكي تالار هنر اجرا مي شود ، موفق تر از دو نمايش عروسكي تئاتر شهر در 5 اجراي خود بوده است. اين نمايش كه به كارگرداني افسانه زماني وبا عروسك گرداني پيمان شريعتي اجرا مي شود در 5 اجرا مورد تماشاي 937 نفر تماشاگر قرارگرفته است ،ظرفيت تالار هنر 250 نفر است .

اين نكته قابل توجه خود لزوم داشتن يك سالن تخصصي حرفه اي براي اجراهاي تئاتر عروسكي را تأكيد مي كند.

و اما در كارگاه تجربه تئاتر شهر نيز نمايش " الو ترياي " وحيد رهباني و محمد رضا جوزي در 10 اجرا 336 تماشاگر رابه خود جذب كرد و تنها 42 هزار تومان فروخت. بهاي بليت اين نمايش هزار و پانصد تومان است.

همچنين بزوي تالار كوچك تئاتر شهر ميزبان نمايش " استخوانهاي طلايي" اثر دكتر فرهاد ناظر زاده كرماني به كارگرداني شكر خدا گودرزي است. اين نمايش نيز ساعت20 به مدت يك ساعت در تالار كوچك به روي صحنه مي رود و قيمت بليت آن 2هزار و 500 تومان است.

