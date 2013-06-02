بازرسی ادواری جایگاه های گاز فشرده خراسان رضوی اجباری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن واحدی در جلسه کارگروه CNG و سوخت استان معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز را به علت داشتن سیستم مخزن گاز فشرده، مهم توصیف کرد و اظهار داشت: برای تحقق این امر بایستی دستور العمل اجرایی بر اساس ظرفیت های قانونی موجود مانند قوانین استاندارد و راهنمایی و رانندگی تنظیم شود.

وی ادامه داد: دستورالعمل تنظیم شده طبق ضوابط قانونی، پس از بررسی در کمیته CNG و با هماهنگی دادستان اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی همچنین در خصوص طرح نوبت دار شدن سوخت دهی خودروهای گازسوز در جایگاه هایCNG پر تردد مشهد تصریح کرد: با توجه به تجارب مثبت گذشته در این زمینه، اجرای مجدد این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تنظیم بازار، اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به منظور فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه سوخت منوط به ارائه درخواست کتبی به کمیته CNG استان است، بیان کرد: بر همین مبنا طرح پیشنهادی بخش های خصوصی در رابطه با ایجاد این جایگاه ها، منوط به ارائه ی بسته ی پیشنهادی از سوی بخش خصوصی به کمیته ی CNG و بررسی درخواست، ابعاد و حوزه عمل آن توسط این کمیته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به تعیین تکلیف هفت جایگاه CNG توسط شرکت پخش تا پایان تیرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: باید تغییرات مربوط به این جایگاه ها پس از مذاکره با شهرداری مشهد و رفع موانع احتمالی با پیمانکار، جهت اجرایی شدن در قالب یک تفاهم نامه به کارگروه CNG اعلام شود.

واحدی در خصوص مشکلات مطرح شده در نخستین همایش صنعت CNG استان تصریح کرد: کارمزد پایین جایگاه های CNG، اختلاف بین قبوض گاز و درآمد جایگاه ها، هزینه های بالای تعمیرات دستگاه ها ، فقدان خدمات پس از فروش و عدم آموزش و ایمنی کافی از جمله مشکلات این حوزه محسوب می شود.

وی گفت: برای حل این مشکلات باید مسایل دسته بندی شود و مسایل قابل حل در سطح استان در کمیته فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و سایر مشکلات به وزارت نفت ارجاع داده شود.

واحدی از برگزاری سالانه همایش صنعت CNG در اردیبهشت ماه هر سال خبر داد و افزود: با این وجود با توجه به اهمیت این همایش، در سال جاری شاهد برگزاری مرحله دوم آن نیز خواهیم بود.