رسانه ها اخبار مایوس کننده منتشر نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات اصفهان با اشاره به اینکه خانه مطبوعات باید مکانی برای راهنمایی مطبوعات استان اصفهان باشد، اظهار کرد: لازم است نهاد خانه مطبوعات در استان اصفهان هدایت و راهنمایی تمامی مطبوعات استان را به منظور رفع نواقص بر عهده گرفته و تلاش کند نقش بیشتری در عرصه رسانه استان ایفا کنند.
وی با بیان اینکه مقابله با اظهار نظرها و تصمیمات غیر کارشناسی در حوزه مطبوعات لازم و ضروری است، افزود: کمتر روزنامهای به اندازه روزنامههای اصفهان فعالیت دارد و باید تلاش شود در استان هنر خیز اصفهان، مطبوعات استان اصفهان الگوی روزنامههای دیگر در سطح کشور شود.
امام جمعه اصفهان انتشار اخبار ملی و بینالمللی در روزنامههای اصفهان را ضروری خواند و تصریح کرد :روزنامههای محلی استان نباید فقط در حد انتشار اخبار استانی کار کنند، بلکه باید به مسائل کشوری و فرا ملی نیز بپردازند تا بتوانند با سایر مطبوعات کشوری رقابت کنند.
وی تاکید کرد:از رسانهها انتظار میرود مطالب خلاف واقع و دروغ در رسانهها منعکس نکنند و در فعالیتهای خود سیاسی بازی نداشته باشند.
طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه انتشار مطلب منعکس شده به همراه عکسهای متناسب با مطلب در روزنامهها بر افزایش مخاطب میافزاید،افزود: برای بهتر شدن کیفیت مطبوعات باید از اساتید اهل فن کمک گرفت.
وی ادامه داد:اهالی مطبوعات باید مطالبی که به درد مردم میخورد را در روزنامهها درج کنند و در حد امکان از مطالبی که محتوای مأیوس کننده و برخی حوادث را در بردارد خودداری کنند.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه بسیاری از مطالب و مقالات کتابها و نشریات علمی میتواند به عنوان منابع خبری روزنامهها مفید واقع شود،گفت: تلاش برای ارتقا فرهنگ عمومی مردم وظیفه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه است.
وی اضافه کرد:روزنامهها و مطبوعات باید تلاش کنند با ارائه اخبار و مطالب کوتاه و با تیتر بندی زیاد، مفید و جذاب درصدد جذب مخاطبان خود بپردازند.
در ادامه منصور گلناری مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان گفت: برخی مدیران استانی از رسانهها و مطبوعات داخلی استان انتقاد می کنند و آ نها را در جایگاه خوبی نمیدانند و این در حالی است که همین مسئولان متوقع حمایت خاصی از رسانه و مطبوعات استان نکردند.
وی گفت:خانه مطبوعات استان اصفهان یکی از قدیمیترین تشکلهای مطبوعاتی کشور و یکی از تشکلهایی است که فعالیت مستمری در طی سالهای گذشته داشته است.
مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان با بیان اینکه اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات از تمامی طیفهای رسانه تشکیل شده است،افزود:در بین اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات،از خبرگزاریها،روزنامههای سراسری،و نیز رسانههای محلی نمایندهای وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیشترین فعالیت خانه مطبوعات در امر آموزش بوده است، تصریح کرد:پیش از این نیز هیئتمنصفه خانه مطبوعات دیداری با نماینده ولی فقیه در استان داشته و در مورد شرح وظایف آنها توضیحاتی ارائه شده است.
گلناری به ثبت اساسنامه خانه مطبوعات استان اصفهان اشاره و ادامه داد:هر چند رسانه و مطبوعات یک نهاد فرهنگی است،اما در شورای فرهنگ عمومی در استان اصفهان هیچ نمایندهای از مطبوعات حضور ندارد و نیز مصوبهای در مورد نداریم.
وی با بیان اینکه خانه مطبوعات استان اصفهان در کمیته شورای اطلاع رسانی استان نیز دیده نشده است،گفت :رسانه و مطبوعات بخش مهمی از فرهنگ هستند و باید در امور فرهنگی نیز تصمیم گیری کنند.
مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان به تعامل مطلوب اداره کل ارشاد استان اصفهان با خانه مطبوعات اشاره کرد و افزود:با وجود چنین شرایطی برخی از مدیران استانی از رسانهها و مطبوعات داخلی استان انتقاد می کنند و سبک و سیاق آنها را در جایگاه خوبی نمیدانند و این در حالی است که همین مسئولان متوقع حمایت خاصی از رسانه و مطبوعات استان نمیکنند.
مدیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان تا کید کرد:وقتی فضای تعامل با رسانهها برقرار باشد میتوان در سیاست گذاریها و نیز استراتژیها و مواقع بحرانی بهتر تصمیم گیری کرد.
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