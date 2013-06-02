صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر و ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا تجدیدنظری در نوع برگزاری مناظره های ریاست جمهوری انجام می شود، اظهار داشت: کاندیداها نظرات خود را توسط نمایندگانشان بیان داشتند و این موضوع در حال بررسی است تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی افزود: وزارت کشور هم در کمیسیون تبلیغات نماینده دارد، که در بحث تنظیم و ترتیب برنامه ها دخالت دارند، اما در مورد کیفیت برنامه‌ها کارشناسان خود صدا و سیما نظر می دهند.

صولت مرتضوی همچنین در پاسخ به این سوال که شما اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری را چطور ارزیابی می کنید؟، گفت: بالاخره این اولین کار بود و هر کاری یکسری محاسن و معایب دارد که باید محاسنش را تقویت و معایبش را برطرف کنیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوال دیگری که آیا نمی شد از قبل برنامه ریزی کرد و نظارتی در مورد نوع سوالات انتخاب شده صورت می گرفت؟، تصریح کرد: این سوال را باید از صدا و سیما بپرسید.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور نیز پیشنهادات خود را برای تجدیدنظر نوع برگزاری مناظره داده است، گفت: بله، ما هم پیشنهاداتی داده ایم.