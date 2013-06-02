رئیس هیئت ژیمناستیک استان کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت ژیمناستیک استان کردستان "سردار محمدی" با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس هیئت ژیمناستیک استان برای چهار سال آینده انتخاب شد.

این انتخابات در حالی برگزار شد که سردار محمدی، امید شیخ احمدی، فریبرز یخچالی و هاشم پروهان چهار نامزدی بودند که حضور داشتند و سردار محمدی با کسب تمامی آرا ماخوذه و برای مدت چهار سال آینده سکان هدایت هیئت ژیمناستیک استان کردستان را بر عهده دارد.

هاشم پروهان به نفع امید شیخ احمدی کنار کشید و فریبرز یخچالی با سه رای، امید شیخ احمدی با هفت رای حضور داشتند و سردار محمدی با هشت رای به عنوان رئیس جدید هیئت ژیمناستیک کردستان انتخاب شد.

رئیس جدید هیئت ژیمناستیک استان کردستان در این مراسم به بیان برنامه های چهار سال پیش رو پرداخت و گفت: ژیمناستیک رشته ای پر هزینه است و نیاز به جذب اسپانسرهای قوی است و خوشبختانه در این راستا گام های اساسی برداشته شده است.

سردار محمدی اظهار داشت: توجه به هیئت های شهرستانی، احداث خانه ژیمناستیک در شهرستان ها، برگزاری مسابقات در شهرستان های مستعد، احداث آکادمی تخصصی ژیمناستیک، گسترش سخت افزاری و نرم افزاری در هیئت، توجه به نیروی انسانی که در سنین پایین آموزش دیده اند و ارتقاء سطح علمی و فنی مربیان و داوران این رشته ورزشی از جمله برنامه های هیئت است.

وی افزود: ایجاد کمیته نظارت و ارزیابی برای بررسی هیئت های شهرستانی، راه اندازی کمیته استعدادیابی در استان، توجه به مسابقات تک رشته ای در شهرستان ها و جذب اسپانسرهای توانمند از دیگر برنامه های هیئت است.

ژیمناستیک کردستان مستعد کسب عنوان های قهرمانی

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: با توجه به ظرفیت و استعدادهای فراوان، کردستان مستعد پرورش قهرمانان بیشتری در این رشته ورزشی است.

مهران تیشه گران ظهر در ادامه اين مراسم اظهار داشت: ورزش ژیمناستیک رشته ای جذاب و پایه است که نوجوانان را برای حضور در میادین ورزشی آماده می کند.

وی افزود: تعامل و همکاری هیئت ژیمناستیک کردستان با اداره کل ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون باید اولویت کاری باشد چون می تواند موجب توسعه این رشته ورزشی در استان شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ظرفیت بالای این رشته ورزشی در استان بیان کرد: نیاز است با برنامه ریزی مناسب و مستمر از این ظرفیت به بهترین شکل در راستای توسعه ورزش استان کردستان استفاده شود.

تیشه گران یادآور شد: تلاش در راستای استمرار و توسعه این رشته ورزشی پایه باید یکی از اولویت های کاری هیئت ژیمناستیک در استان کردستان باشد.

وی ادامه داد: با توجه به جذب ورزشکاران این رشته ورزشی در سنین پایین نیاز است استعدادیابی و برنامه ریزی به روز و مداوم صورت گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در ادامه گفت: با توجه به پتانسیل بالایی استان در این رشته ورزشی درآینده نزدیک دو خانه ژیمناستیک در شهرستان سقز و بانه به بهره برداری می رسد.

تیشه گران اظهار داشت: در آینده نزدیک نیز در راستای توسعه و ارتقاء ژیمناستیک استان کردستان در مجموعه ورزشی استقلال و مجموعه ورزشی 22 گلان دو سالن ورزشی تجهیز و احداث می شود.