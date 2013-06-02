  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

مرگ شش نفر درتصادف رانندگی 3روز اخیر درکهگیلویه و بویراحمد

مرگ شش نفر درتصادف رانندگی 3روز اخیر درکهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – خبرگزاری مهر: طی سه روز گذشته در پی تصادف سه خودروی سواری پراید در محورهای ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد، شش نفر جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه گذشته برخورد یک خودروی پراید با کامیون در کیلومتر 15محور یاسوج به اصفهان منجر به مرگ سه سرنشین خودروی پراید شد.

همچنین جمعه شب نیز یک خودروی پراید با یک دستگاه لودر که در حاشیه جاده یاسوج به اصفهان در منطقه "مادوان" پارک کرده بود، تصادف کرد و دو سرنشین پراید در دم جان سپردند.

سومین تصادف طی روزهای اخیر نیز روز شنبه در محور دهدشت به "قلعه رئیسی" در شهرستان کهگیلویه به وقوع پیوست.

در این حادثه، بر اثر واژگونی خودروی پراید، یک نفر کشته شد.

پراید بیشترین خودروی مورد استفاده در کهگیلویه و بویراحمد بوده و قیمت آن در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

 

 

 

کد مطلب 2068421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها