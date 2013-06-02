مرگ شش نفر درتصادف رانندگی 3روز اخیر درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه گذشته برخورد یک خودروی پراید با کامیون در کیلومتر 15محور یاسوج به اصفهان منجر به مرگ سه سرنشین خودروی پراید شد.

همچنین جمعه شب نیز یک خودروی پراید با یک دستگاه لودر که در حاشیه جاده یاسوج به اصفهان در منطقه "مادوان" پارک کرده بود، تصادف کرد و دو سرنشین پراید در دم جان سپردند.

سومین تصادف طی روزهای اخیر نیز روز شنبه در محور دهدشت به "قلعه رئیسی" در شهرستان کهگیلویه به وقوع پیوست.

در این حادثه، بر اثر واژگونی خودروی پراید، یک نفر کشته شد.

پراید بیشترین خودروی مورد استفاده در کهگیلویه و بویراحمد بوده و قیمت آن در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.