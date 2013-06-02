حسین سیفی مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی درباره دلایل و مدت زمان تعطیلی تالار حافظ به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه در هفته جاری و به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) چند روزی فعالیتهای نمایشی در تالار حافظ تعطیل است، تصمیم گرفتیم این هفته تالار به طور کلی تعطیل باشد تا مشکلات پیش آمده برای سیستم نور برطرف شود. از هفته آینده فعالیتهای نمایشی تالار حافظ از سر گرفته میشود.
وی درباره نحوه انتخاب نمایشهای متقاضی اجرا در تالار حافظ افزود: ما بیش از این جدول اجراهای سال 92 را در دو مرحله رسانهای کردیم. بنیاد رودکی، تالار حافظ را راه انداخت و رویکردمان این است که نمایشهای شرکتکننده در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و برخی آثار دیگر را برای اجرای عمومی در تالار انتخاب کنیم. شورایی نیز در تالار حافظ وجود دارد که کیفیت کارها را مورد بررسی قرار میدهد.
سیفی که حاضر به ذکر نام اعضای شورای تالار حافظ نشد، یادآور شد: چون ملاک انتخاب آثار برای اجرای عمومی در تالار حافظ در سال جاری از جشنواره بینالمللی تئاتر فجر بود، در آن زمان هنوز شورایی شکل نگرفته بود که بخواهد کارها را انتخاب کند و این کار را خودمان انجام دادیم. بعد از آن ما با برخی از دوستان و هنرمندان مشورت کرده و متون نمایشی متقاضی را در اختیار آنها قرار میدهیم تا سطح کیفی آثار مدنظر را بررسی کنند.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی درباره این موضوع که قرار بود ادارهکل هنرهای نمایشی از تالار حافظ به عنوان سالنی جدید در عرصه تئاتر برای فعالیتهای تئاتری استفاده کرده و برای آن برنامهریزی کند، تأکید کرد: تالار حافظ از صفر با هزینه و مدیریت بنیاد ساخته و راهاندازی شد و ادارهکل هنرهای نمایشی در آن دخالتی نداشت. بنیاد رودکی با احساس نیازی که کرد و فضایی که در اختیار داشت تالار حافظ را تأسیس کرد و برای آن نیز بسته به نیاز و اهداف مدنظر برنامهریزی میکند.
مدیرعامل بنیاد رودکی با اشاره به تعطیلی یک هفتهای تالار حافظ برای رفع مشکلات سیستم نور درباره انتخاب آثار نمایشی تأکید کرد: تالار حافظ با هزینه و مدیریت بنیاد رودکی ساخته شده و این بنیاد برای آن تصمیم میگیرد.
حسین سیفی مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی درباره دلایل و مدت زمان تعطیلی تالار حافظ به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه در هفته جاری و به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) چند روزی فعالیتهای نمایشی در تالار حافظ تعطیل است، تصمیم گرفتیم این هفته تالار به طور کلی تعطیل باشد تا مشکلات پیش آمده برای سیستم نور برطرف شود. از هفته آینده فعالیتهای نمایشی تالار حافظ از سر گرفته میشود.
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