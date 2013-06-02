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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

مسجدجامعی سرلیست ائتلاف کاندیداهای مستقل

مسجدجامعی سرلیست ائتلاف کاندیداهای مستقل

احمد مسجد جامعی، برای انتخابات دوره چهارم شورای شهر تهران، سر لیست ائتلاف کاندیداهای مستقل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی که با رایزنی اعضای شورای هماهنگی این ائتلاف، برای حضور در این تشکل خودجوش و مردمی دعوت شده بود، موافقت خود را با حضور در سر لیست ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات اعلام کرد.

حسین رمضانی خردمردی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در این باره گفت: فهرست ائتلاف در تهران مشتمل بر 31 نفر از نامزدهای مستقل و اصلح و با تجربه و جوان خواهد بود.

وی افزود: دعوت از مسجد جامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو فعلی شورای شهر تهران در این ائتلاف، در راستای سیاست این ائتلاف برای معرفی چهره های شاخص و خوشنام و مستقل در عرصه نمایندگی مردم است.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 24 خرداد ماه جاری همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.

کد مطلب 2068446

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