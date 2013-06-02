مسجدجامعی سرلیست ائتلاف کاندیداهای مستقل

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی که با رایزنی اعضای شورای هماهنگی این ائتلاف، برای حضور در این تشکل خودجوش و مردمی دعوت شده بود، موافقت خود را با حضور در سر لیست ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات اعلام کرد.

حسین رمضانی خردمردی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در این باره گفت: فهرست ائتلاف در تهران مشتمل بر 31 نفر از نامزدهای مستقل و اصلح و با تجربه و جوان خواهد بود.

وی افزود: دعوت از مسجد جامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو فعلی شورای شهر تهران در این ائتلاف، در راستای سیاست این ائتلاف برای معرفی چهره های شاخص و خوشنام و مستقل در عرصه نمایندگی مردم است.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 24 خرداد ماه جاری همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.