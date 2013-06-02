دو تن کود شیمیایی قاچاق در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقربان عسگری در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا پس از آگاهی از قاچاق مقادیر قابل توجهی کود شیمیایی با بررسی موضوع و اطمینان از صحت خبر، ضمن دستگیری یک قاچاقچی مقدار دو هزار و 750 کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول کشف شش هزار و 768 ثوب البسه قاچاق از یک دستگاه خودرو از سوی ماموران یگان امداد شهرستان البرز را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.

کشف کالای قاچاق در تاکستان

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان تاکستان روز گذشته 38 کیلو توتون، 522 متر پارچه و 680 ثوب البسه خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

عسگری ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان روز گذشته هنگام گشت ‌زنی به یک دستگاه سواری پراید با دو سرنشین مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی از خودرو مقدار 38 کیلوگرم توتون خارجی قاچاق کشف و هر دو سرنشین پراید دستگیر شدند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: این ماموران همچنین روز گذشته در بازرسی از یک دستگاه کامیون در اطراف تاکستان 552 متر پارچه و دو دستگاه کولر خارجی قاچاق کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

عسگری ادامه داد: در اقدام دیگری در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو در این شهرستان 680 ثوب البسه خارجی قاچاق کشف و راننده خودرو دستگیر شد.