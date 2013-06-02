تولید" نانو ساختار مس یدید" با استفاده از آب انار در دانشگاه کاشان

فرنوش توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نانو ساختار "سی یو آی" دارای کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف است افزود: استفاده از این ترکیب در کاتالیست واکنش های آلی، ابرخازن ها، سلول های خورشیدی و باطری‌های جامد بخش کوچکی از کاربردهای آن به حساب می‌آید.

وی اظهار داشت: از آنجا که در هنگام سنتز این نانو ساختار، قصد داشتیم که روشی اقتصادی و دوستدار محیط زیست را انجام دهیم، بنابراین در ساخت "سی یو آی " از آب انار به عنوان یک کاهنده طبیعی استفاده کردیم.

این دانشجوی محقق افزود: انار که یکی از مواد ما در این روش بوده، به واسطه داشتن رنگدانه آنتوسیانین خاصیت کاهندگی دارد.

توکلی یادآور شد: نتایج ما در این پروژه نشان داد که با تغییر مقدار آب انار مصرفی، مورفولوژی ذرات سی یو آی تغییر می کنند، به طوری که در حجم به خصوصی از این ماده طبیعی ساختارهای گل مانندی دیده شدند.

وی افزود: از آنجا که کشور ما یکی از کشورهای صادر کننده انار و همچنین دارای منابع زیادی از انار در همه فصول سال است ما از این ماده استفاده کردیم.

به گفته وی، استفاده از انار به جای کاهندی های شیمیایی خطرناک به جز اینکه به محیط زیست صدمه ای نیمزند برای محققان نیز آسیبی در پی ندارد.

توکلی افزود: بنابراین پیشنهاد می کنیم که محققان علم شیمی با نگاهی عمیق به محیط زیست اطراف خود می توانند به جای مواد شیمیایی ، از منابع این مواد در طبیعت استفاده کنند.

مسعود صلواتی نیاسر عضو هیات علمی دانشگاه کاشان و استاد راهنمای این طرح نیز هدف از انجام این طرح را سنتز نانو ساختارهای اکسید روی با مورفولوژی تک بعدی برای بکارگیری در سلول های خورشیدی با بازده با ذکر کرد.

وی اظهار داشت: دراین طرح تلاش شده تا با کمک مهندسی مولکولی و استفاده از یک روش بسیار ساده و سریع به بهترین موفولوژی در محصولات دست یافته و از این رهگذر سلول های خورشیدی با بازده بالا تولید گردد.

صلواتی بیان داشت: این طرح می تواند به مشکلات مربوط به تامین انرژی در کشور کمک کرده و ایده ای نو برای تولید کم هزینه سلول های خورشیدی باشد.