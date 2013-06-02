مدارس کاشان رتبه های برتر جشنواره پیشگامان افق 1404 را به دست آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عفت پدرام فر افزود: در این جشنواره ، مدرسه های شاهد علی بن ابیطالب(ع)، ولی عصر (عج) و شهید چاوشی کاشان رتبه های برتر استان اصفهان را کسب کردند.

به گفته وی، در این جشنواره، مدرسه های ابتدایی، در سه محور آموزش، پرورش و اداری-مالی، براساس شاخص های تعریف شده، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح، 152 مدرسه ابتدایی شهرستان کاشان، توسط کارشناسان ارزیابی شده و سه مدرسه به مرحله استانی راه یافتند که هر سه مدرسه، رتبه های برتر مناطق 40 گانه استان اصفهان را کسب کردند.

وی تصریح کرد: اجرای چنین جشنواره هایی می تواند زمینه ای باشد برای بسترسازي نهادي و قانوني در استفاده مطلوب از ظرفيت‌ها و امكانات انساني و مالي موجود آموزش و پرورش به ویژه در سطح خرد كه مناطق و شهرستان‌ها هستند.

وی تاکید کرد: در شرايط امروز كه تمام اطراف ما را اطلاعات فراگرفته، باید با ارائه روشهاي درست كسب مطلب، دانش آموزان را به درك محتوا هدايت كنيم که این چنین جشنواره هایی می تواند این مسیر را در افقی روشن ترسیم کند.

به گفته وی، مطابق سند برنامه درسی ملی، تفکر و تعقل نخستین و محوری ترین عنصر از عناصر پنجگانه اهداف کلی است که شامل محورهای حکمت، خلاقیت، اندیشه ورزی، پرسشگری و پژوهش محوری است.

وی گفت: در سند ملی فرض بر این است که فرایند یاد دهی- یادگیری کوششی همیارانه است که تنها به کلاس درس و مدرسه محدود نمی شود و در مکانهای دیگر مانند آزمایشگاه، کارگاه، میاد ین ورزشی و ... صورت می گیرد، بنابر این باید مسیرهایی برای ارتباط فرهنگیان، در جهت اجرایی شدن این اهداف ایجاد کرد.

پدرام فر افزود: با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای تولید علم، ضروری است حرکت به سوی استفاده از روشهای آموزشی فعال و پژوهش محور با گام های بلند تری تعقیب شود تا اهداف چشم انداز 1404 دست یافتنی شود.

معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش کاشان گفت: آیین تجلیل از آموزگاران که طی سال جاری صاحب عنوان های برتر در جشنواره های مختلف شده اند، روز دوشنبه در کانون جوانه های این شهر از ساعت 10 تا 12 صبح برگزار خواهد شد.

از مجموع چهار هزار فرهنگی کاشان، بیش از 900 آموزگار در مدرسه های ابتدایی این شهرستان مشغول به تدریس هستند.