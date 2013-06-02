لیست نهایی ائتلاف اهالی رسانه برای انتخابات شورای شهر اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر ، اعضای لیست 9 نفره ائتلاف رسانه شامل میعاد صادقی، مدیرمسئول روزنامه ایران سپید، دبیر سرویس استان‌های روزنامه ایران خبرنگار و مدیر روابط عمومی خبرگزاری جمهوری اسلامی، امید‌رضا طالشیان، سخنگوی ائتلاف فعال رسانه‌ای، دبیر سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، حجت‌الاسلام سید‌مهدی فقیهی واعظی، مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس، خبرنگار مستقل و رئیس مرکز اسلامی مونیخ (آلمان)، رضا روشنایی، فعال رسانه‌ای در حوزه شهری، مسئول مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شورایار‌ی‌‌های شهر تهران، علی اصغر صادقی مجرد، مدیرعامل شرکت نفت پارس، صاحب امتیاز ماهنامه توسعه صنعت نفت، وحید مرادی مجری و کارشناس شبکه دو و شبکه سه سیما و مدیرکل روابط بین‌الملل سازمان تربیت‌بدنی،فرزانه جلالیان ، خبرنگار حوزه شهری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بیتا تیموری، دبیر تحریریه ماهنامه صنعت حمل و نقل، دبیر تحریریه سایت بلدیه و فاطمه رضا‌پور جوانترین کاندیدای شورای اسلامی شهر تهران، مجری صدا و سیما، خبرنگار و فعال رسانه هستند.