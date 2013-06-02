مشعل محيط متخلخل با نسبت كاهش زياد طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح بر اساس پایان نامه محمدرضا رضایی بخش دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری و راهنمایی محسن دوازده امامی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه به مرحله اجراء رسیده است.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به ویژگی های برجسته فناوری مشعل با محفظه احتراق محیط متخلخل،كاهش چشمگیر مصرف سوخت و آلودگي های ناشی از احتراق را از جمله مزیت های استفاده از این گونه مشعل ها عنوان کرد.

رضایی بخش با مقایسه این نوع مشعل با مشعل‌هاي شعله آزاد گفت: در مشعل‌هاي شعله آزاد عامل اصلي در انتقال حرارت جابجايي است اما در این گونه مشعل ها به دليل گداختگي محيط‌هاي متخلخل و افزایش ضخامت شعله و پایداری آن، انتقال حرارت به هر سه حالت رسانش، همرفتی و تابش صورت می گیرد.

وی افزود: حرارت یکنواخت و متمرکز با تابش بسیار بالا، بهره گیری از مکانیزم پيش‌گرمايش مخلوط سوخت و هواي ورودي به مشعل وگسترش محدوده شعله‌وري،كاهش حجم مشعل، توزيع يكنواخت حرارت در محفظه احتراق و سرعت گرم شدن بالا از دیگر مزایای این نوع مشعل است که با افزایش توان دینامیکی مشعل و ایجاد شرایط احتراق نسبتاً کامل، آلودگی های ناشی از احتراق را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.

این دانش آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که مشعل های محيط متخلخل کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارند تصریح کرد: سامانه‌هاي گرمايش منازل، فرآيندهاي توليد بخار،کوره های تولید حرارت، خشك كن‌ ها و . . . از جمله موارد کاربرد این نوع مشعل ها هستند.

رضایی بخش در پایان اضافه کرد: پس از طراحی وساخت نمونه آزمایشگاهی مشعل محيط متخلخل با نسبت كاهش زياد در دانشگاه صنعتی اصفهان، هم اینک مراحل تجاری سازی و ساخت نمونه صنعتی این مشعل به منظور استفاده در کوره حذف مرکاپتان(MRU) در فرآیند شیرین سازی گاز مجتمع گازی پارس جنوبی در حال پیگیری است.

گفتنی است این طرح که پیش از این در اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده، ضمن کسب عنوان برگزیده جشنواره اختراعات کوهرنگ سال 1390، اردیبهشت ماه گذشته نیز در بیست ویکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران به عنوان پایان نامه برگزیده انجمن مهندسان مکانیک ایران مورد تجلیل قرار گرفت.