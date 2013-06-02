خلق اثر با سیاست مشت در مقابل سلاح/ بودجه کم کلاه به کلاه کردن را یادمان داد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره هنری یادوراه طلوع خرداد که به مناسبت پنجاهمین سالگرد 15 خرداد صبح امروز، یک‌شنبه دوازدهم خرداد با حضور حید شاه‌آبادی، معاون هنری ارشاد و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، احسان قاضی‌زاده، مدیر اداره کل ارشاد استان تهران و نیز حسن سیفی، مدیر بنیاد رودکی برگزار شد.

در ابتدای این نشست شاه‌آبادی گفت:‌ تردیدی نیست که ظرفیت بزرگی که قیام 15 خرداد برای ملت ایران به وجود آورد باید به نحوی جدی و تاثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار بماند. ریشه همه توفیقات امروز ما با آن قیام آغاز شد و 15 خرداد سرمنشا رخدادهای بزرگ قرن است.

وی افزود:‌ همه اصحاب فرهنگ و هنر نسبت به این حادثه تاریخی مسئولیت دارند زیرا 15 خرداد آغاز یک تحول بزرگ در تاریخ معاصر ماست.

معاون هنری ارشاد به رهنمودهای امام راحل و اشارات ایشان به این قیام مهم اشاره کرد و گفت: امام با تکیه بر اندیشه‌های دینی ملت قیام را شروع کردند که 15 سال بعد به نتیجه رسید. امام راحل بر بن‌مایه‌های دینی این ملت توجه ویژه داشتند.

وی به تصمیم اصولی امام در پایه‌ریزی قیام خود بر اصول آمیزه‌های دینی اشاره و اذعان کرد:‌ یادواره هنری طلوع خرداد نمادی از تلاش و ارادت هنرمندان به این منشا تحول قرن است. این جشنواره نشان می‌دهد که جامعه هنری این آمادگی را دارد که در این مورد و در تمام مواردی که لازم است حضور یابند.

شاه‌آبادی بیان کرد: سال گذشته وزیر ارشاد در این زمان در پیشوا حضور یافتند و تاکید کردند که برنامه‌های بهتر و بزرگتری برای این مناسبت در نظر گرفته شود که نگاه کلان‌تری داشته باشد. صلاح دیدیم که حرکت از خاستگاه قیام 15 خرداد یعنی پیشوا باشد و به تهران ختم شود.

وی در مورد برنامه‌های این جشنواره توضیح داد:‌ در این جشنواره علاوه بر کارگاه‌های هنری سه بخش داریم. دو نمایشگاه خوشنویسی و عکس و نیز بخش تئاتر خیابانی که در هر سه بخش آثار خوبی به دستمان رسیده است.

وی از حرکت کاروانی هنری از مقتل 15 خرداد یعنی پل باقرآباد به سمت تهران در تاریخ 15 خرداد خبر داد و گفت: این کاروان ساعت 4 عصر روز 15 خرداد از این مقتل حرکت خواهد کرد و مزار آتن شهدای بزرگوار را گلباران خواهد کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره از هنرمندان خواست که با الهام از دو آمیزه و شعار امام یعنی حضور همیشگی مردم در خیابان‌ها و نیز سیاست مشت در مقابل سلاح به خلق اثر بپردازند تا نهضت 15 خرداد با زبان هنر برای نسل جوان کشورمان ترسیم شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد بودجه این جشنواره گفت:‌ با بودجه‌هایی که امسال به ما دادند کلاه‌کلاه کردن را یاد گرفتیم. جشنواره با مبلغ 20 میلیون تومان شروع به کار کرد که جوایز و هزینه‌های برگزاری را معاونت هنری برعهده گرفت. ما در تام برنامه‌هایمان اقتصاد مقاومتی را در نظر داریم.

در ادامه این نشست احسان قاضی‌زاده، مدیر اداره کل ارشاد استان تهران گفت: سال قبل نیز در همین ایام اداره ارشاد تهران جشنواره‌ای ادبی در پیشوا برگزار و سه کتاب را نیز رونمایی کرد. آن جشنواره با تعمیم درست به یادواره طلوع خرداد رسیده است تا ادای دینی باشد برای همه مبارزان بزرگی که آن حماسه بزرگ سیاسی را رقم زدند.

وی افزود: در بخش تئاتر خیابانی 122 اثر به دستمان رسید که 40 اثر از استان تهران و باقی آثار از سایر شهرستان‌ها بوده است. از میان این آثار چهار اثر در چهاردهم خرداد و مقابل حرم مطهر امام راحل اجرا خواهد شد.

به گفته قاضی‌زاده باقی‌ اجراهای تئاتر خیابانی تا 18 خرداد در پیشوا و ورامین و نیز در تهران و با مدیریت رحمت امینی اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد:‌ پرده نقالی 15 خرداد آماده شده است که در کنار تعزیه کشف حجاب که در تالار وحدت اجرا خواهد شد به نمایش درخواهد آمد.

مدیرکل ارشاد استان تهران در پایان در مورد نمایشگاه‌های عکس و خوشنویسی توضیح داد:‌ جشنواره خوشنویسی 15 خرداد در پیشوا با نمایش 100 اثری که از 9 استان به دستمان رسیده است، برگزار می‌شود. موضوع این بخش مفاهیم انقلاب و سخنان امام راحل و رهبری است. برگزیده آثار این بخش 18 خرداد در تالار وحدت نیز به نمایش درمی‌آید.

حسن سیفی، مدیر بنیاد رودکی و عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره سخنران بعدی این مراسم بود که در سخنانی کوتاه از تجلیل از 15 فعال عرصه فرهنگ و هنری که در جهت تقویت و تعمیم هنر انقلابی کار کرده‌اند خبر داد.