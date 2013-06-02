دفتر کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه منطقه شش کشور در یاسوج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: این دفتر با 67 نفر عضو در رشته هاي مختلف افتتاح شد.
علی جمادی بیان داشت: کار كارشناس رسمي قبل از هر تعريف شغلي يك مسئوليت است و وظيفه قضاوت در کار كارشناس رسمي سنگين تر است.
وی اظهار داشت: تا كنون بيش از 90 درصد احكام صادره توسط قضات از نظر كارشناسان بهره برده است که اين جايگاه والاي كارشناسي در قضاوت را نشان مي دهد.
رئیس دادگستری استان يادآور شد: نظر كارشناس براي قاضي جنبه ارشادي دارد و اين موضوع به منزله همسويي مطلق كارشناس و قاضي نيست.
جمادی افزود: قاضي اختيار دارد با توجه به مواد قانوني نظر كارشناس را نپذيرد.
وی تصریح کرد: تهذيب نفس براي كارشناس بسيار مهم است و یک کارشناس باید در حوزه كارشناسي خود متخصص و آگاه باشد.
جمادی اظهار داشت: كارشناسان رسمي امين قضات هستند و باید با مشاهده واقعيات به ارائه گزارش بپردازند.
وی افزود: نقش اساسي اين كانون اصلاح در جامعه است زيرا با جان، مال و ناموس مردم سر وكار دارد.
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