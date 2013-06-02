دفتر کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه منطقه شش کشور در یاسوج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: این دفتر با 67 نفر عضو در رشته هاي مختلف افتتاح شد.

علی جمادی بیان داشت: کار كارشناس رسمي قبل از هر تعريف شغلي يك مسئوليت است و وظيفه قضاوت در کار كارشناس رسمي سنگين ­تر است.

وی اظهار داشت: تا كنون بيش از 90 درصد احكام صادره توسط قضات از نظر كارشناسان بهره برده است که اين جايگاه والاي كارشناسي در قضاوت را نشان مي­ دهد.

رئیس دادگستری استان يادآور شد: نظر كارشناس براي قاضي جنبه ارشادي دارد و اين موضوع به منزله هم­سويي مطلق كارشناس و قاضي نيست.

جمادی افزود: قاضي اختيار دارد با توجه به مواد قانوني نظر كارشناس را نپذيرد.

وی تصریح کرد: تهذيب نفس براي كارشناس بسيار مهم است و یک کارشناس باید در حوزه كارشناسي خود متخصص و آگاه باشد.

جمادی اظهار داشت: كارشناسان رسمي امين قضات هستند و باید با مشاهده واقعيات به ارائه گزارش بپردازند.

وی افزود: نقش اساسي اين كانون اصلاح در جامعه است زيرا با جان، مال و ناموس مردم سر وكار دارد.