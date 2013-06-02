اعلام منطقه فدرالی در برقه/ اصرار طرابلس بر برگزاری دادگاه سیف الاسلام در داخل لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، احمد الزبیر رئیس شورای اقلیم برقه لیبی در این بخش از لیبی اعلام فدرالی کرد.

وی در مراسم جشنی در شهر المرج در نزدیکی بنغازی بیان کرد: مشروعیت برقه از مردم و قبایل آن گرفته شده است.

الزبیری از تصمیم برای تشکیل مجالس سنا و نمایندگان در برقه و برگزاری انتخابات به منظور تشکل دولت و احترام گذاشتن اقلیم برقه به همه معاهده های بین المللی خبر داد.

از سوی دیگر صلاح المرغنی وزیر دادگستری لیبی با اشاره به از سرگیری روند دادگاه سیف الاسلام قذافی در داخل کشور افزود: امیدواریم که همگان به موسسات قضایی، دادگستری احترام بگذارند و استقلال آن را حفظ کنند.

المرغی بیان کرد: محاکمه سیف الاسلام در داخل لیبی خط قرمز و خواست ملت لیبی است.

وی افزود: لیبی حق دارد افرادی که جنایات ضد بشری انجام داده اند را در خاک خود محاکمه کند.