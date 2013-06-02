به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مشاوران سید محمد خاتمی با صدور اطلاعیه ای ضمن ابراز تأسف مجدد از حذف یکی از پیشتازان انقلاب و یاران مورد وثوق امام و نادیده گرفتن اقبال عمومی و تخریب امید به آینده، ضمن سپاس از روحانی و عارف و احترام به همه نامزدها و ابراز امیدواری برای پای نهادن این دو بزرگوار در مسیر همکاری و ائتلاف برای ایجاد جبهه ای متحد و هماهنگ از دلسوزان ایران، بر تلاش برای معرفی نامزدی واحد که برآیند نظر احزاب، شخصیت ها و فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصول گرای خواهان برون رفت از وضعیت موجود بوده و موجب افزایش امید و انگیزه عمومی برای حضور در انتخابات باشد تأکید کردند.

متن کامل اصلاعیه شماره سه شورای مشاوران سید محمد خاتمی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ایران عزیز و ملت آزاده ایران می توانست و می تواند در موقعیتی والاتر و بالاتر از آنچه امروز هست قرار گیرد. شور و نشاطی که در همه قشرها و طبقات جامعه در پی حضور کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان و اصول گرایان معتدل پدیدار شد، حاکی از علاقه و امید مردم نگران از تهدیدهای خارجی و تنگناهای داخلی به تغییر بود. البته نه تغییر نظام برآمده از انقلابی شکوهمند که در راه آن خونهای پاک تقدیم کرده و از 15 خرداد 42 تا به امروز که نیم قرن از آغاز این نهضت بزرگ می گذرد رنجها کشیده اند، بلکه تغییر رویه ها و رویکردها از طریقی کم هزینه و مسالمت آمیز که به اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی در انتخابات فراهم آمده است.

افسوس که با حذف یکی از پیشتازان انقلاب و نظام و یاران مورد وثوق معمار و بنیانگزار کبیر جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) و شخصیتی ممتاز چون آیت الله هاشمی رفسنجانی و نادیده گرفتن اقبال عمومی و تخریب امید به آینده در همه قشرها، فرصتی بزرگ از کشور، مردم و نظام گرفته شدکه حذف کنندگان باید پاسخگوی خداوند، مردم و تاریخ باشند.

هر چند تلاش نیکخواهانه اصلاح طلبان که همواره بر پاسداری از اصل نظام و ارزشهای اصیل انقلاب و تمامیت ارضی و عدالت همه جانبه و حرمت انسان ها و تأمین حقوق اساسی ملت و گردش امور براساس رأی و رضایت مردم تکیه کرده اند، برای نیل به انتخاباتی پرشور، رقابتی و آینده ساز به نتیجه مطلوب نرسید، حساسیت شرایط موجود را نمی توان نادیده گرفت.

وفاداری به میزان بودن رأی ملت و احترام به اقبال و انتظار آنان و دل داشتن در گرو آزادی، استقلال، امنیت ملی، تمامیت ارضی، رفاه عمومی و پیشرفت و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران موجب می شود که به منظور رفع تهدیدها و تحریم های خارجی، گسترش مشارکت همگانی و بازگرداندن امید به جامعه و چاره اندیشی برای تنگناهای معیشتی مردم و واننهادن مجال به تندروان بی اعتنا به منافع ملی و در یک کلام حرکت همراه با خوش بینی و امید به آینده، از حداقل فرصت های باقیمانده استفاده کنیم و با رصد کردن دیدگاه ها و برنامه ها و رفتارهای نامزدهای محترم مسیر عقلانیت و اعتدال و رواداری و توجه به برنامه های کارشناسی و احترام به حقوق مردم و پای بندی به قانون و همه جانبه نگری و تعامل مقتدرانه و مستقل با جهان را پی بگیریم.

با احترام به همه نامزدها و تشکر از دو شخصیت ارزشمند و بزرگوار، جناب آقای دکتر روحانی و جناب آقای دکتر عارف به خاطر حضور در عرصه، امید داریم این عزیزان با پای نهادن در مسیر همکاری و ائتلاف برای ایجاد جبهه ای متحد و هماهنگ از دلسوزان ایران کمک کنند.

با توجه به درخواست ها و پی گیری های گسترده مردم شریف، ما در این فرصت با رایزنی با همه گروه های اجتماعی و احزاب و شخصیت های سیاسی و فعالان اصلاح طلب و اصول گرایی که به برون رفت از تنگناهای موجود می اندیشند و منافع و مصالح ملی را بر منافع فردی و مصالح گروهی ترجیح می دهند می کوشیم با معرفی نامزدی واحد، امید و انگیزه عمومی برای حضور در انتخابات و خلق حماسه سیاسی را افزایش دهیم و به سلامت انتخابات و گزینش اصلح کمک کنیم.

