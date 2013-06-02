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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۷

با صدور اطلاعیه‌ای؛

مشاوران خاتمی خواستار معرفی نامزد واحد اصلاح‌طلبان برای برون رفت از بحران شدند

مشاوران خاتمی خواستار معرفی نامزد واحد اصلاح‌طلبان برای برون رفت از بحران شدند

شورای مشاوران سید محمد خاتمی با صدور اطلاعیه ای ضمن ابراز تأسف مجدد از حذف هاشمی رفسنجانی ضمن سپاس از روحانی و  عارف و احترام به همه نامزدها برای معرفی نامزدی واحد که برآیند نظر احزاب، شخصیت ها و فعالان سیاسی اصلاح طلب باشد تأکید کردند: می کوشیم با معرفی نامزدی واحد، امید و انگیزه عمومی برای حضور در انتخابات و خلق حماسه سیاسی را افزایش دهیم و به سلامت انتخابات و گزینش اصلح کمک کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مشاوران سید محمد خاتمی با صدور اطلاعیه ای ضمن ابراز تأسف مجدد از حذف یکی از پیشتازان انقلاب و یاران مورد وثوق امام و نادیده گرفتن اقبال عمومی و تخریب امید به آینده، ضمن سپاس از  روحانی و  عارف و احترام به همه نامزدها و ابراز امیدواری برای پای نهادن این دو بزرگوار در مسیر همکاری و ائتلاف برای ایجاد جبهه ای متحد و هماهنگ از دلسوزان ایران، بر تلاش برای معرفی نامزدی واحد که برآیند نظر احزاب، شخصیت ها و فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصول گرای خواهان برون رفت از وضعیت موجود بوده و موجب افزایش امید و انگیزه عمومی برای حضور در انتخابات باشد تأکید کردند.

متن کامل اصلاعیه شماره سه شورای مشاوران سید محمد خاتمی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
ایران عزیز و ملت آزاده ایران می توانست و می تواند در موقعیتی والاتر و بالاتر از آنچه امروز هست قرار گیرد. شور و نشاطی که در همه قشرها و طبقات جامعه در پی حضور کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان و اصول گرایان معتدل پدیدار شد، حاکی از علاقه و امید مردم نگران از تهدیدهای خارجی و تنگناهای داخلی به تغییر بود. البته نه تغییر نظام برآمده از انقلابی شکوهمند که در راه آن خونهای پاک تقدیم کرده و از 15 خرداد 42 تا به امروز که نیم قرن از آغاز این نهضت بزرگ می گذرد رنجها کشیده اند، بلکه تغییر رویه ها و رویکردها از طریقی کم هزینه و مسالمت آمیز که به اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی در انتخابات فراهم آمده است.

افسوس که با حذف یکی از پیشتازان انقلاب و نظام و یاران مورد وثوق معمار و بنیانگزار کبیر جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) و شخصیتی ممتاز چون آیت الله هاشمی رفسنجانی و نادیده گرفتن اقبال عمومی و تخریب امید به آینده در همه قشرها، فرصتی بزرگ از کشور، مردم و نظام گرفته شدکه حذف کنندگان باید پاسخگوی خداوند، مردم و تاریخ باشند.

هر چند تلاش نیکخواهانه اصلاح طلبان که همواره بر پاسداری از اصل نظام و ارزشهای اصیل انقلاب و تمامیت ارضی و عدالت همه جانبه و حرمت انسان ها و تأمین حقوق اساسی ملت و گردش امور براساس رأی و رضایت مردم تکیه کرده اند، برای نیل به انتخاباتی پرشور، رقابتی و آینده ساز به نتیجه مطلوب نرسید، حساسیت شرایط موجود را نمی توان نادیده گرفت.

وفاداری به میزان بودن رأی ملت و احترام به اقبال و انتظار آنان و دل داشتن در گرو آزادی، استقلال، امنیت ملی، تمامیت ارضی، رفاه عمومی و پیشرفت و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران موجب می شود که به منظور رفع تهدیدها و تحریم های خارجی، گسترش مشارکت همگانی و بازگرداندن امید به جامعه و چاره اندیشی برای تنگناهای معیشتی مردم و واننهادن مجال به تندروان بی اعتنا به منافع ملی و در یک کلام حرکت همراه با خوش بینی و امید به آینده، از حداقل فرصت های باقیمانده استفاده کنیم و با رصد کردن دیدگاه ها و برنامه ها و رفتارهای نامزدهای محترم مسیر عقلانیت و اعتدال و رواداری و توجه به برنامه های کارشناسی و احترام به حقوق مردم و پای بندی به قانون و همه جانبه نگری و تعامل مقتدرانه و مستقل با جهان را پی بگیریم.

با احترام به همه نامزدها و تشکر از دو شخصیت ارزشمند و بزرگوار، جناب آقای دکتر روحانی و جناب آقای دکتر عارف به خاطر حضور در عرصه، امید داریم این عزیزان با پای نهادن در مسیر همکاری و ائتلاف برای ایجاد جبهه ای متحد و هماهنگ از دلسوزان ایران کمک کنند.

با توجه به درخواست ها و پی گیری های گسترده مردم شریف، ما در این فرصت با رایزنی با همه گروه های اجتماعی و احزاب و شخصیت های سیاسی و فعالان اصلاح طلب و اصول گرایی که به برون رفت از تنگناهای موجود می اندیشند و منافع و مصالح ملی را بر منافع فردی و مصالح گروهی ترجیح می دهند می کوشیم با معرفی نامزدی واحد، امید و انگیزه عمومی برای حضور در انتخابات و خلق حماسه سیاسی را افزایش دهیم و به سلامت انتخابات و گزینش اصلح کمک کنیم.
 

کد مطلب 2068513

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