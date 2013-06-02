عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از توفیقاتی که در بازی های آسیایی سال 2010 داشتیم، بلافاصله از سه سال قبل برای توفیق در کسب مدال از بازی های آسیایی سال 2014 در کره جنوبی برنامه ریزی کرده ایم.

موفقيت 3 ورزشكار قمي در بازي‌هاي آسيايي گوانگ‌جو

وی ادامه داد: در سال 2010 که مسابقات رشته های مختلف بازی های آسیایی در شهر گوانگ جو کشور چین برگزار شد، در رشته های بسکتبال، کاراته و دو و میدانی شاهد حضور موفق ورزشکاران خوب و شاخص استان قم بودیم و حالا در چهار رشته به دنبال کسب مدال هستیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: در دوره قبل بازی های آسیایی در چین، اصغر کاردوست در رشته بسکتبال با توجه به عضویت در تیم راه و ترابری قم در لیگ برتر بسکتبال، امیر مهدی زاده در کاراته و محمدمحسن ربانی در رشته دو و میدانی ماده پرش با نیزه چهره های شاخص ورزش قم بودند.

اینچئون کره جنوبی ميزبان بازي‌هاي آسيايي سال 2014

وی یاد آور شد: از بین تمام رشته هایی که برای ورزش قم در میادین مختلف داخلی و خارجی کسب افتخار می کنند، بیشترین نگاه ما به کسب موفقیت در بازی های آسیایی سال 2014 در شهر اینچئون کره جنوبی در رشته های کاراته، کشتی، بوکس و دوومیدانی است.

جهان بینی با تاکید بر اهمیت حضور موفق ورزشکاران قمی در بازی های آسیایی و کسب مدال از این مسابقات، تصریح کرد: به همین خاطر قهرمانان ارزنده ما باید از هم‌اکنون به فکر حضوری قوی در بازی‌های آسیایی کره‌جنوبی که مقدمات حضور درخشان در المپیک برزیل است، باشند.

حضور موفق در آسيا پيش زمينه صعود به المپيك برزيل

وی تصریح کرد: برای اینکه در بازی‌های آسیایی سال 2014 کره جنوبی و همچنین المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل نمایندگان شایسته‌ای از ورزش قم حضور داشته باشند، باید از هم‌اکنون به فکر باشیم، برنامه ریزی‌های خوبی توسط حوزه معاونت توسعه امور ورزش اداره کل صورت گرفته است.

جهان بینی همچنین عنوان داشت: در واقع هیئت‌های ورزشی استان قم از الآن تلاش خود را برای آماده سازی ورزشکاران مستعد و شاخص به منظور اعزام به رقابت‌های المپیک آسیایی 2014 و المپیک جهانی 2016 در کشورهای کره جنوبی و برزیل آماده کرده اند.

حضور منظم و موفق در مسابقات لیگ‌های رشته‌های مختلف ورزشی کشور

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: آنچه که در این بین باید بیش از همه، مورد توجه هیئت‌های ورزشی اين استان قرار بگیرد، استعدادیابی و توجه به رده‌های سنی پایه است تا از زمان باقی مانده برای پرورش آنها به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر حضور منظم و موفق در مسابقات لیگ‌های رشته‌های مختلف ورزشی کشور، المپیادهای ورزشی و همچنین پیکارهای قهرمانی کشور در تمام رشته‌ها می‌تواند زمینه‌ بروز توانمندی ورزشکاران مستعد قمی را به وجود بیاورد.

جهان‌بینی در ادامه به سیاست‌ها و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه ورزش اشاره کرد و بیان داشت: در این قانون بر اساس منویات مقام معظم رهبری برنامه‌های حوزه ورزش برای ما ترسیم شده است و این ما هستیم که باید بدانیم هماهنگ‌تر از گذشته کار کرده و در عمل برای رسیدن به موفقیت تلاش کنیم.