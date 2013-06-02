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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

برج میلاد میزبان نمایش اشعار حافظ و مولانا با خط لاتین شد

برج میلاد میزبان نمایش اشعار حافظ و مولانا با خط لاتین شد

دومین نمایشگاه گروهی خوشنویسی لاتین در برج میلاد تهران راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نمایشگاه گروهی خوشنویسی لاتین به عنوان یکی از هنرهای بین المللی با سخنرانی استاد مجتبی کرمی درباره بررسی هنر خوشنویسی در سطوح مختلف بین المللی در برج میلاد تهران افتتاح شد و در حال حاضر نیز این نمایشگاه میزبان علاقه مندان و بازدید کنندگان است.

در این نمایشگاه اشعار حافظ، مولانا، احادیث و آیات قرآنی به صورت خوشنویسی لاتین به نمایش درآمده است.

نمایشگاه گروهی خوشنویسی تا 17 خرداد ماه میزبان علاقه مندان در گالری زیرگذر برج میلاد تهران است و علاقه مندان و بازدیدکنندگان همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب می توانند به این نمایشگاه مراجعه کنند.

کد مطلب 2068526

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