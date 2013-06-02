نماز جماعت در 78 مسجد شهرستان ملایر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی بیات ظهر امروز در جلسه‌ شورای اقامه نماز شهرستان ملایر گفت: از تعداد 350 حسینیه و مسجد درشهرستان ملایر در 78 مسجد نماز جماعت اقامه می‌شود که از این تعداد 58 مسجد اقامه نماز ظهر و عصر و 38 مسجد نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

وی گفت: درحال حاضر در 36 اداره بالای 10 نفر کارمند، اقامه نماز می‌شود و در 20 خوابگاه دانشجویی نیز نماز جماعت برگزار می‌گردد.

مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان ملایر گفت: در مدارس سامن، ملایر و جوکار 109 طلبه و روحانی اقامه نماز می‌کنند و42 مبلغه خواهر در شهرستان ملایر در مدارس اقامه نماز جماعت می‌کنند.

وی گفت: وظیفه ستاد اقامه نماز ارزیابی ونظارت بر اقامه نماز جماعت در ادارات است و در این راستا باید روح عبادت در ادارات احیاشود.

وی در ادامه به برگزاری بیست ودومین اجلاس سراسری نماز در لرستان در سال جاری اشاره کرد و گفت: دراین اجلاس ارائه مقالات با موضوع نماز وسبک زندگی با رویکرد سلامت اقتصادی انجام می‌ شود.

وی گفت: در این اجلاس تاثیرات نماز بر زندگی و سلامت اقتصادی جامعه بررسی می شود که انتظار داریم افرادی از شهرستان ملایر نیز در این اجلاس مقالاتی را ارائه دهند.

بیات در ادامه به برنامه‌های پیش بینی شده در امر اقامه نماز اشاره کرد وگفت: نصب تابلوی حد ترخص شرعی در ورودی‌های پنج گانه شهرستان، تبلیغ وترویج نماز با نصب تابلوها و بنر با جملاتی از معصومین درخصوص نماز، توزیع قرآن، نهج البلاغه، مفاتیح الجنان، مفاتیح الحیات و مهر و سجاده نواری و قبله نما در نماز خانه‌های بین راهی ازجمله برنامه های مد نظر ستاد اقامه نماز شهرستان است.

وی گفت: برگزاری نشست‌های خانوادگی و نشست‌های دانش‌آموزی پیرامون نماز از جمله برنامه‌های آینده این ستاد است.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان ملایر نیز در ادامه گفت: نماز اساسی‌ترین و اصلی‌ترین موضوع در دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام داوود عباسی ضمن اشاره به اهمیت امر نماز درجامعه گفت: اگر بخواهیم تغییر و تحول اساسی در اقامه نماز صورت گیرد باید در این خصوص روی کودکان و نوجوانان کار تربیتی انجام داده و زیر ساخت‌ها را اصلاح کنیم.

وی گفت:مساجد اساسی ترین پایگاه‌ها هستند و باید تمام توان فرهنگی خود را درمساجد صرف کنیم.

وی گفت: با هزینه‌های موجود انجام کار اساسی درمساجد امکانپذیر نیست و باید به مساجد توجه ویژه ای صورت گیرد.

عباسی ضمن اشاره به فرهنگسازی دراقامه نماز گفت: باید افرادی که در نمازهای جماعت مشارکت دارند بخصوص کودکان ونوجوانان مورد تشویق قرار گیرند تا گرایش به سمت اقامه نماز بیشتر شود.