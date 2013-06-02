قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي افزايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا ظهر یکشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: با ابلاغ هئيت وزيران قيمت خريد تضميني هركيلوگرم برگ سبز چاي درجه يك هزار و 200 تومان و درجه دو 650 تومان تعيين شد.

وی همچنین با بيان اينكه قيمت خريد هر كيلوگرم چاي سبز درجه يك پارسال 700 تومان و درجه دو 390 تومان بود، اظهارداشت: قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي درجه يك 72 درصد و برگ سبز چاي درجه دو 54 درصد افزايش يافته است.

نماينده ويژه رئيس جمهور در امور چاي ادامه داد: اين اعلام تعرفه ها در حالي است كه سال هاي گذشته قيمت خريد تضميني حداكثر 15 تا 25 درصد افزايش مي يافت.

وی تصریح کرد: همچنين با تصويب هئيت دولت سازمان چاي كشور مجاز است به منظور تشويق خريد چاي توليد داخل براي اشخاصي كه اقدام به خريد هر كيلوگرم چاي خشك بدون يارانه توليد داخل يا چهار كيلو و 400 گرم برگ سبز بدون يارانه از كشاورزان مي کنند در فصل بهار سه كيلوگرم، در تابستان و پائيز سه كيلو و 500 گرم مجوز واردات چاي با نرخ تعرفه چهار درصد صادر كند.

هاشم نيا ادامه داد: افرادي نيز كه چاي يارانه دار خريداري مي كنند به ازاي هركيلوگرم مي توانند يك كيلو و 500 گرم چاي خشك وارد كنند.

وی یادآورشد: قيمت فروش برگ سبز چاي توسط سازمان چاي كشور به كارخانه هاي طرف قرار داد نيز براي برگ سبز درجه يك 800 تومان و درجه دو 420 تومان تعيين شده است.

هئيت وزيران فرودين امسال بنا به پيشنهاد رئيس جمهور به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسي استاندار گيلان را به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در اتخاذ تصميمات اجرايي تقويت صنعت چاي تعيين كرد، تصميمات نماينده ويژه رئيس جمهور در اين زمينه در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران است.