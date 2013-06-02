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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۲

تاجیک:

10 هکتار از اراضی دولتی در قلعه گنج از تصرف سودجویان خارج شد

10 هکتار از اراضی دولتی در قلعه گنج از تصرف سودجویان خارج شد

جیرفت - خبرگزاری مهر: رئیس راه و شهرسازی قلعه گنج از رفع تصرف 10 هکتار از اراضی دولتی در جنوب استان کرمان خبر داد.

علی تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 10 هکتار دیگر از اراضی دولتی در شهرستان قلعه گنج رفع تصرف شد و به بیت المال بازگشت.

وی گفت: این اراضی با کاربری مسکونی در منطقه گلدشت قرار دارد و سودجویان اقدام به قطعه بندی کرده و قصد فروش این زمین ها به افراد کم اطلاع را داشتند.

تاجیک تصریح کرد: ارزش اراضی رفع تصرف شده 30 میلیارد ریال است.

وی یادآور شد: تاکنون قریب 40 هکتار از اراضی دولتی در شهرستان قلعه گنج از زمین خواران بازستانده شده و به بیت المال بازگشته است.

رئیس اداره راه و شهرسازی قلعه گنج از مردم این شهرستان خواست قبل از خرید هرگونه زمین، از مالکیت قانونی آن توسط فروشنده اطمینان حاصل کنند تا در دام سودجویان گرفتار نشوند.

وی اذعان داشت: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در یک سال گذشته از مناطق پیشتاز در رفع تصرف اراضی دولتی بوده و جایگاه دوم کشور را داراست.
 

کد مطلب 2068539

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