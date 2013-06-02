معاون اول رئیس جمهور به قزوین سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول ریئس جمهور کشورمان روز دوشنبه به منظور افتتاح 12 طرح صنعتی و کشاورزی با اعتباری بالغ بر پنج هزار و 750 میلیارد ریال و افتتاح 21 هزار واحد مسکن مهر به استان قزوین سفر می کند.

این طرح ها شامل: 21 هزار واحد مسکن مهر با اعتباری بالغ بر 10یک هزار میلیارد تومان، 11 واحد صنعتی با 841 میلیارد تومان اعتبار با ظرفیت تولید صدها هزار تن ورق گالوانیزه، مخازن سی ان جی، قیر و رزین های صنعتی، توربو کمپرسور، شمش فولادی، میل گرد، قطعات خودرو، نخ پلی استر، خوراک دام وطیور، محصولات بهداشتی، فرش ماشینی و اشتغالزایی 1570 نفر است.

همچنین بیمارستان 39 تختخوابی شهرستان آبیک با 10 میلیارد تومان اعتبار، مجتمع آموزشی شهرک مهرگان با پنج میلیارد تومان، استخر کارگران با دو میلیارد تومان و بهسازی و روکش اسفالت 100 کیلومتر راه روستایی با 25 میلیارد تومان با حضور رحیمی به بهره برداری می رسد.

گازرسانی به 32 روستا با شش میلیارد تومان و یک واحد تولید گل و گیاهان زینتی با ظرفیت 500 هزار شاخه و سه میلیارد تومان اعتبار از دیگر طرح هایی است که فردا دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور و استاندار قزوین افتتاح خواهد شد.