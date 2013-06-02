سی و هفتمین داروخانه هلال احمر کشوردربوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل هلال احمر بوشهر در مراسم افتتاح این داروخانه با بیان اینکه این دارو خانه نقش مهمی در تامین داروهای کمیاب و بیماران خاص دارد افزود: داروخانه هلال احمر با ارائه داروهای خاص و کمیاب تخصصی وفوق تخصصی دارای جایگاه ویژه و منحصر به فردی است و نقش مهمی در تامین داروهای بیماران خاص دارد.

عبدالکریم شعبانزاده وجود بخش ارتوپدی و فیزیوتراپی در هلال احمربوشهر را مورد اشاره قرارداد و تصریح کرد: با تلاش های در دست اجرا در آینده نزدیک کلینیک درمانی تخصصی هلال احمر بوشهر راه اندازی می شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم نیز در این مراسم با قدردانی دست اندر کاران راه اندازی این داروخانه افزود: شاهد افتتاح داروخانه هلال احمر هستیم هر چند در مقایسه با سایر استان‌ها که مجوز زودتر دریافت کردند این داروخانه جلوه نکند، اما به هر حال اقدام مبارکی است که انجام شده است.

عبدالکریم جمیری با اشاره به اینکه راه اندازی این داروخانه کمک بزرگی برای تامین دارو بیماران خاص است افزود: از تلاش کسانی که را ایجاد این دارو خانه فعالیت کرده اند قدردانی می کنم ولی کسانی که در تاخیر راه اندازی آن نقش داشته اند نباید بخشید.

معاون بهداشت و توانبخشی جمعیت هلال احمرکشور نیز در این مراسم با تشریح خدمات درمانی هلال احمر در داخل و خارج از کشور گفت: این جمعیت در 20 کشور بیش از 30 کلینیک فوق تخصصی و بیمارستان دارد که مجهز ترین بیمارستان امارات متحده عربی بیمارستان جمعیت هلال احمر است.

افشین علیخانی هلال احمررا عرصه خدمت به آحاد جامعه دانست و بیان کرد: این کار وظیفه محوری ماست واز وظیفه محوری و ذاتی خود تخطی نکرده و در هیچ جای کشور هم در بخش درمانی ازنرخهای بخش خصوصی تبعیت نمی‌کنیم.

وی گفت: درآمد داروخانه هلال احمر در خدمت افراد نیازمند سرمایه‌گذاری خواهد شد.

معاون بهداشت و توانبخشی جمعیت هلال احمرکشور اضافه کرد: تلاش می‌کنیم عقب ماندگی‌ها در مورد راه‌اندازی داروخانه بوشهر را جبران کنیم و مشکلی هم برای تامین بهترین تجهیزات نخواهیم داشت.