واکنش محمدرضا عارف به حواشی سخنرانی روحانی در حسینیه جماران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، ضمن ابراز امیدواری در ارتباط با برخورد مناسب با این جوانان، تصریح کرد: امیدوارم مسئولان با سعه صدر بیشتری با فعالان سیاسی به ویژه جوانان علاقه‌مند برخورد کنند تا شاهد شور و نشاط در برگزاری انتخابات و خلق حماسه‌ای ملی که خواست رهبر معظم انقلاب است، با حضور پر شور جوانان در این عرصه باشیم.

کاندیدای اصلاح‌طلب دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری ضمن ابراز تاسف بخاطر برخورد با تعدادی از جوانان فعال در عرصه انتخابات که در یکی از ستادها، فعال هستند، اظهار داشت: از برخورد امنیتی، با جوانانی که در حوزه فعالیت‌های انتخابات فعال هستند و قصد خلق حماسه‌ای سیاسی دارند، بسیار متاسفم.