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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۴

صالحی در دیدار خداحافظی با سفیر عربستان:

سوء تفاهمهاي موجود بین ایران و عربستان بايد در مسيري درست حل و فصل شود

سوء تفاهمهاي موجود بین ایران و عربستان بايد در مسيري درست حل و فصل شود

سفير پادشاهي عربستان سعودي در پايان مأموريت خود در كشورمان با علي اكبر صالحي وزير امور خارجه ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در ديدار با سفیر عربستان با اشاره به روابط دو كشور ايران و عربستان در دوره هاي مختلف و بخصوص در دوره فعلي، استمرار ديدارها و رايزني مقامات دو كشور را براي حل مسائل بين دو كشور مهم ارزيابي كرد.

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به وجود بعضي سوء تفاهمهاي موجود ابراز داشت كه اين مسائل بايد در مسيري درست و با روشي صحيح حل و فصل شود.

صالحي از تلاشهاي سفير عربستان براي نزديكي دو كشور در طول مدت حضور در ايران تقدير كرد.

عباس محمد الكلابي سفير عربستان نيز در اين ديدار با تشكر از همكاري مقامات كشورمان با وي ، حضور خود را در ايران خاطره انگيز خواند و ابرازاميدواري كرد كه مسائل موجود بين دو كشور حل و فصل شود.

کد مطلب 2068565

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