فاز دوم ایستگاههای مطالعه در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرمندامین بعد از ظهر یکشنبه در افتتاح ایستگاه مطالعه در بیمارستان سبلان اردبیل اضافه کرد: طرح ایستگاههای مطالعه مفید در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن کتاب در سبد مصرفی خانوار، توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور طراحی و آغاز شده و هدف از آن در دسترس قرار دادن کتاب برای عموم مردم است.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی هر جامعه ای به ارتباط شهروندان با کتاب بستگی دارد، بیان داشت: همراهی مسئولان استان اردبیل در راه اندازی ایستگاههای مطالعه در اردبیل قابل توجه است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به روند مطلوب اجرای این طرح در استان افزود: از آغاز طرح راه اندازی ایستگاههای مطالعه در اردبیل تاکنون شش ایستگاه در مناطق مختلف و پرتردد ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت بیش از 50 هزار کتاب نیز از این ایستگاه به امانت گرفته شده است، ادامه داد: در سطح کشور نیز تاکنون بیش از یک میلیون جلد کتاب توسط شهروندان به امانت گرفته شده که حاکی از استقبال مردم از این ایستگاهها است.

وی همچنین با اشاره به تداوم راه اندازی ایستگاههای مطالعه در سایر نقاط پرتردد استان، ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند در ترویج فرهنگ کتابخوانی بین مردم موثر واقع شود.

مدیر درمان اداره کل تأمین اجتماعی استان اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به تاکید قرآن کریم بر اهمیت و تقدس آموختن و مطالعه تصریح کرد: خداوند در جای جای قرآن کریم بر امر تعلم و علم آموزی تاکید داشته و لذا راه اندازی ایستگاههای مطالعه در سطح استان را باید در همین راستا به قال نیک گرفت.

نیک سیرت راه اندازی ایستگاههای مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه مهم ارزیابی کرد و متذکر شد: جامعه ای که در آن کتاب محور قرار گیرد، توسعه فرهنگی بیش از پیش شتاب خواهد گرفت.

در پایان این مراسم ششمین ایستگاه مطالعه مفید استان در بیمارستان سبلان اردبیل افتتاح و به بهره برداری رسید.