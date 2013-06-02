 کمیته مشورتی سیاسی ایران و اندونزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوری تمرین، معاون آسیا، اقیانوسیه و آفریقای وزارت خارجه اندونزی برای شرکت در پنجمین کمیته مشورتی- سیاسی مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و اندونزی طی روزهای 6 تا 8 خرداد 1392 در تهران حضور یافت.

وی طی برگزاری نشست کمیته مشورتی سیاسی با دکتر عراقچی همتای ایرانی خود، در خصوص گسترش روابط دوجانبه در سطوح مختلف، همکاریهای منطقه ای- بین المللی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

تمرین طی سفر به تهران با دکتر صالحی، وزیر امور خارجه نیز دیدار و گفتگو کرد.

وی همچنین در ملاقاتی جداگانه با صافدل، معاون وزیر تجارت، صنعت و معدن و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص راه های توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دوجانبه مذاکره و یادداشت تفاهم همکاریهای تجاری میان دو کشور را امضاء کرد.