برگزاری 50 ویژه برنامه سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در شهرستان دیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم سعیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام برنامههای ستاد ارتحال امام خمینی(ره) اظهار داشت: امسال تعداد50 برنامه فرهنگی، مذهبی وعزاداری در ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان دیر برگزار میشود.
وی افزود: امسال 20روحانی و مبلغ در قالب طرح هجرت و روحانی مستقر در شبهای 14 و15 خرداد در سطح مساجد شهرهای دیر، بردستان، بردخون، دوراهک، آبدان و روستاهای شهرستان دیر مراسم سخنرانی و برنامه های ویژه ارتحال برگزار میکنند.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان دیر ادامه داد: مردم ایران نسبت به امام راحل و مقام معظم رهبری و دین اسلام وفادار و ارادت دارند و این ارادت تاکنون نیز ثابت شده و شاهد بودهایم که مردم در هر عرصهای که نیاز به حضورشان بوده، همراهی کردهاند.
وی بیان داشت: با توجه به حساسیت امسال در ابعاد سیاسی، اقتصادی و برگزاری انتخابات برنامههای ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی با جدیت بیشتر و محتوای بهتری برگزار شود.
حجتالاسلام سعیدی در ادامه بیان داشت: همه وظیفه داریم سالگردارتحال ینیانگذارجمهوری اسلامی راگرامی بداریم و امام راحل حق بزرگی برگردن همه دارد.
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