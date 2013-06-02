9 كيلومتر خطوط جمع آوري فاضلاب مسكن مهر شهيد آبشناسان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جلالي امين اظهار داشت: با توجه به مطالعات صورت گرفته و برنامه هاي تدوين شده در راستاي اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب در مسكن مهر آبشناسان رباط كريم، نيازمند اجراي 13 كيلومتر خطوط جمع آوري فاضلاب در قطرهای متفاوت بود كه تا اواخر سال 91 به متراژ هشت كيلومتر از اين پروژه انجام و اتمام شده بود و از ابتداي سال جاري تا به حال هزار متر ديگر انجام شده و با اجراي 9 كيلومتر از كل شبكه، اجراي اين عمليات به مرز 75 درصد پيشرفت فيزيكي رسيده است.



این مسئول با اشاره به روند مطلوب اجراي اين عمليات افزود: امید می رود با توجه به روند مطلوب پروژه و دريافت بموقع اعتبارات تخصيص يافته چهار كيلومتر شبكه باقیمانده اين پروژه حداكثر طي سه ماه آينده به اتمام و بهره برداري برسد.



جلالی امین ضمن تشريح مشخصات فني اين پروژه عنوان کرد: این عمليات در مجموع به متراژ 13 كيومتر و از طريق لوله هاي 200 ميلي متري پلي پروپيلن و براي جمعيتي به تعداد 33 هزار نفر شامل شش هزار و 300 واحد مسكوني انجام مي پذيرد.



وی با اشاره به تكميل پروژه هاي آبرساني مسكن مهر نيز یادآور شد: طرح آبرساني به مسكن مهر شهيد آبشناسان از حيث مخزن، خطوط انتقال، لوله گذاري، خطوط انشعاب و ... 100 درصد به اتمام رسيده و اميدواريم حداكثر تا پايان تابستان سال جاري با اتمام پروژه فاضلاب، كل عمليات آب و فاضلاب در اين شهرك به مرحله بهره برداري برسد.