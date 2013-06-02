سیره و روش امام خمینی(ره) پاسخگوی تمام نیازهای امروز بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم دهقان ظهر یکشنبه در همایش یادمان روح الله، حماسه انقلاب و بانوان حماسه ساز، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) را نام آور بزرگ معاصر قرن کنونی دانست و افزود: سیره و روش حضرت امام (ره) در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فردی و انسانی پاسخگوی تمامی نیازهای امروز بشری بوده و به جز مردم ایران اسلامی سایر کشورها نیز از منویات آن رهبر فرزانه بهره ها برده و نیازهای خود را بر آورده می کنند.

وی با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی(ره) تاثیر بسزایی در بین آحاد مختلف مردم و به ویژه بانوان و زنان ولایتمدار ایران اسلامی داشته و چنانچه پس از گذشت 35 سال از عمر انقلاب اسلامی باز هم شاهد حضور پررنگ بانوان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی هستیم، اظهار داشت: آغاز موج بیداری اسلامی و الگوپذیری مسلمانان جهان از انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از نعمات بزرگ رهبری داهیانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و ولایتمداری مردم مبارز و همیشه در صحنه کشور است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی بر لزوم نقش آفرینی زنان استان در زمینه سازی برای خلق حماسه سیاسی بعنوان پیش زمینه حماسه اقتصادی تاکید و اعلام کرد: همچنین نقش تربیتی زنان در خانواده و جامعه انکارناپذیر بوده و زنان جامعه اسلامی باید با تاسی از منویات مقام معظم رهبری همپای سایر اقشار جامعه ضمن حضور پرشور در پای صندوق های اخذ رای، زمینه خلق حماسه سیاسی در این برهه حساس را فراهم کنند.

دهقان با بیان اینکه زنان جامعه اسلامی باید با درایت، تیزبینی و آگاهی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری با توجه به حساسیت انتخابت ریاست جمهوری و هجمه های دشمنان علیه کشور اقدام کنند، یادآور شد: پاسخ به مطالبات رهبری در حوزه زن و خانواده و جبران عقب ماندگی در جمع زنان از اهداف برگزاری این همایش است.

