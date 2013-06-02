حجت الاسلام غلامرضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه 40 نفر از مبلغات سنتي شهرستان مهديشهر آموزش تخصصی دیدند افزود: این امر بمنظور ساماندهي و نظارت بر عملکرد مبلغات سنتي و جلوگيري از بروز هر گونه رواج خرافه و تبليغ اديان و فرق نوظهور غرب طي برنامه ريزي و هماهنگي هاي صورت گرفت.

وي تصريح کرد: با شناسايي مبلغات سنتي از هم اکنون مي توان برنامه ريزيهاي لازم را در خصوص برگزاري کارگاه هاي آموزشي يک روزه و تغذيه فکري خواهران گام هاي مفيد و موثري را در راستاي مقابله با آسيب ها و تهديدات مراسم عزاداري برداشت.

رئیس اداره تبليغات اسلامي شهرستان مهديشهر در پايان گفت: باشناسايي مبلغات سنتي از اين پس هر دو ماه يکبار کارگاه آموزشي تخصصي ويژه مبلغات سنتي برگزار و از نزديک مسائل و مشکلات آنان را رصد و درپي رفع آن چاره انديشي خواهد شد.