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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

حجت الاسلام زاهدی:

40 نفر از مبلغات سنتي شهرستان مهديشهر آموزش تخصصی دیدند

40 نفر از مبلغات سنتي شهرستان مهديشهر آموزش تخصصی دیدند

مهدیشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبليغات اسلامي شهرستان مهديشهر گفت: 40 نفر از مبلغات سنتي این شهرستان در راستای سیاست های سازمان تبلیغات اسلامی شناسایی و آموزش تخصصی دیدند.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه 40 نفر از مبلغات سنتي شهرستان مهديشهر آموزش تخصصی دیدند افزود: این امر بمنظور ساماندهي و نظارت بر عملکرد مبلغات سنتي و جلوگيري از بروز هر گونه رواج خرافه و تبليغ اديان و فرق نوظهور غرب طي برنامه ريزي و هماهنگي هاي صورت گرفت.
 
وي تصريح کرد: با شناسايي مبلغات سنتي از هم اکنون مي توان برنامه ريزيهاي لازم را در خصوص برگزاري کارگاه هاي آموزشي يک روزه و تغذيه فکري خواهران گام هاي مفيد و موثري را در راستاي مقابله با آسيب ها و تهديدات مراسم عزاداري برداشت.
 
رئیس اداره تبليغات اسلامي شهرستان مهديشهر در پايان گفت: باشناسايي مبلغات سنتي از اين پس هر دو ماه يکبار کارگاه آموزشي تخصصي ويژه مبلغات سنتي برگزار و از نزديک مسائل و مشکلات آنان را رصد و درپي رفع آن چاره انديشي خواهد شد.
کد مطلب 2068588

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