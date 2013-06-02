یک باند سرقت در کرمان متلاشی شد

سرهنگ هوشنگ پوررضاقلي در گفتگو با مهر اظهارداشت: مرحله اول طرح عملياتي مبارزه با سرقت وسائط نقليه به مدت 72 ساعت در سطح استان به اجرا گذاشته شد.



وي بيان كرد: مأموران اداره مبارزه با سرقت موفق شدند با كنترل پاركينگ ها و توقف گاه ها و محورهاي مواصلاتي، 38 وسيله نقليه کشف کنند.



اين مسئول عنوان كرد: از اين تعداد 16 دستگاه خودرو و 22 دستگاه موتورسيكلت بود كه اقدام لازم براي سير مراحل اداري و تحويل آن به مالباختگان در دستور كار است.



رئيس پليس آگاهي كرمان خاطر نشان كرد: با اجراي اين طرح ، پليس هاي آگاهي سراسر استان با تشكيل تيم هاي عملياتي و برقراري روند پي جويي كاملاً پنهان، علمي و مستند به يافته هاي تحقيقاتي ، 7 سارق را دستگير كند.



وي در پايان ضمن قدرداني از مشارکت و همکاري خوب مردمي با پليس در اجراي طرح هاي پاکسازي و طرح هاي انتظامي، از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعاليت غيرقانوني و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گريز، مراتب را در اسرع وقت از طريق تلفن فوريت هاي پليسي 110 اعلام تا نسبت به شناسايي جرم و دستگيري مجرمان و متخلفان اقدام شد.

