هیئتهای مذهبی نمی توانند از کاندیدا و یا حزب خاصی جانبداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی بعد از ظهر یکشنبه در اولین جلسه شورای هیئت های مذهبی شهرستان دامغان طی سالجاری در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان با بیان اینکه شرکت در انتخابات نشانه عشق به وطن است افزود: نقطه مهم انتخابات پيش رو حماسه سياسي است که تجلي آن در 24 خرداد ماه ظاهر مي شود و تکليف بر همه با مصاديقي که رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران بيان داشت مشخص وروشن است.

وی با تاکید بر نقش هیئت های مذهبی در انتخابات اظهار داشت: حضور و تبليغات از سوي هيئت مذهبي باعث تبلور حماسه سياسي و شرکت حداکثري مردم در انتخابات است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: هیئت های مذهبی علی رغم تشویق و ترغیب مردم در پای صندوق های رای و خلق حماسه سیاسی نباید از کاندیدا و یا حزب خاصی حمایت و جانبداری کنند.

تقوی افزود: شورا هيئات مذهبي در اين برهه از زمان وظيفه خطيري دارد و بايد از فضاي سنتي خارج شده و بطور تخصصي در بحث هيئت مذهبي وارد شود.

محمد اشرفی رئیس شورای هیئات های مذهبی شهرستان دامغان نیز در این جلسه گزارش عملکرد یکساله شورا در سال 91 را ارائه کرد.