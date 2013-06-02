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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

اختصاصی؛

اعدام عاملان آزار و اذیت و قتل کودکان در ملاءعام

اعدام عاملان آزار و اذیت و قتل کودکان در ملاءعام

عاملان تجاوز و قتل کودکان در شهر بهارستان پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به اعدام در ملاءعام محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور و مرتضی متهم هستند 29 دی ماه و پنجم بهمن ماه دو کودک به نام های امیر علی و امیرمهدی را در شهر بهارستان ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده بودند.

دو مرد تبهکار صبح امروز در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیرعلنی محاکمه شدند. در این جلسه اولیای دم قربانیان خواستار قصاص دو مرد تبهکار شدند.

سپس منصور و مرتضی که قبل از شروع دادگاه منکر اتهامات خود بودند به تشریح جنایتشان پرداختند. پس از آخرین دفاعیات متهمان قضات دادگاه وارد شور شده و رای خود را صادر کردند.

قضات دادگاه در رای خود هر کدام از متهمان را به دو بار قصاص، یک بار اعدام در ملاءعام و زندان و شلاق محکوم کردند.

کد مطلب 2068612

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