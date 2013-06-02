دکتر محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به در پیش بودن فصل گرما بر لزوم تشدید اقدامات نظارتی و بهبود روند تولید، توزیع، عرضه و نگهداری فراورده های خام دامی تاکید کرد و گفت: در این راستا اداره کل دامپزشکی استان قم اقدام به اجرای طرح ضربتی بهداشتی قرنطینه ای در کشتارگاهها، مراکز بسته بندی و کارخانجات فراورده های گوشتی سطح استان کرده است.

وی از فعالیت 19 اکیپ شامل 16 اکیپ سیار و سه اکیپ ثابت خبر داد و افزود: این اکیپ ها متشکل از 19 دکتر و کارشناس دامپزشکی هستند که بر کلیه مراحل مختلف تولید، توزیع، عرضه و نگهداری فراورده های خام با منشاء دامی به ویژه گوشت مرغ نظارت دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان قم یادآور شد: این اکیپ‌های نظارتی سه کشتارگاه طیور، 13 واحد بسته بندی اعم از مرغ و آلایش های مرغ، 14 کارخانجات فراوری گوشتی و 900 مرکز توزیع و عرضه مرغ را در سراسر استان تحت پوشش قرار می دهند.

وی زمان اجرای این طرح را از اول خردادماه تا پایان فصل تابستان عنوان کرد و افزود: این طرح به منظور تضمین کیفیت و نظارت بیشتر بهداشتی، تامین سلامت فراورده های خام دامی و حفظ سلامت شهروندان اجرا می شود.

رفیعی در پایان یادآور شد: از کلیه شهروندان تقاضا می شود در هنگام خرید هر گونه فرآورده خام با منشاء دامی، به تاریخ تولید و مصرف توجه کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را با شماره تلفن 1512 این اداره کل در میان بگذارند.

