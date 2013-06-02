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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

رفیعی به مهر خبر داد:

فعالیت 19 اکیپ دامپزشکی قم در قالب طرح ضربتی بهداشتی قرنطینه‌ای

فعالیت 19 اکیپ دامپزشکی قم در قالب طرح ضربتی بهداشتی قرنطینه‌ای

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان قم با توجه به در پیش بودن فصل تابستان از فعالیت 19 اکیپ این اداره کل در قالب طرح ضربتی بهداشتی قرنطینه ای در سطح استان خبر داد.

دکتر محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به در پیش بودن فصل گرما بر لزوم تشدید اقدامات نظارتی و بهبود روند تولید، توزیع، عرضه و نگهداری فراورده های خام دامی تاکید کرد و گفت: در این راستا اداره کل دامپزشکی استان قم اقدام به اجرای طرح ضربتی بهداشتی قرنطینه ای در کشتارگاهها، مراکز بسته بندی و کارخانجات فراورده های گوشتی سطح استان کرده است.

وی از فعالیت 19 اکیپ شامل 16 اکیپ سیار و سه اکیپ ثابت خبر داد و افزود: این اکیپ ها متشکل از 19 دکتر و کارشناس دامپزشکی هستند که بر کلیه مراحل مختلف تولید، توزیع، عرضه و نگهداری فراورده های خام با منشاء دامی به ویژه گوشت مرغ نظارت دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان قم یادآور شد: این اکیپ‌های نظارتی سه کشتارگاه طیور، 13 واحد بسته بندی اعم از مرغ و آلایش های مرغ، 14 کارخانجات فراوری گوشتی و 900 مرکز توزیع و عرضه مرغ را در سراسر استان تحت پوشش قرار می دهند.

وی زمان اجرای این طرح را از اول خردادماه تا پایان فصل تابستان عنوان کرد و افزود: این طرح به منظور تضمین کیفیت و نظارت بیشتر بهداشتی، تامین سلامت فراورده های خام دامی و حفظ سلامت شهروندان اجرا می شود.

رفیعی در پایان یادآور شد: از کلیه شهروندان تقاضا می شود در هنگام خرید هر گونه فرآورده خام با منشاء دامی، به تاریخ تولید و مصرف توجه کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را با شماره تلفن 1512 این اداره کل در میان بگذارند.
 

کد مطلب 2068615

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