خروج موقت ریزگردها از استان کرمانشاه/ورود مجدد و افزایش غلظت غبار از سه شنبه

مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای، به تدریج از عصر امروز موقتا از غلظت غبار موجود در سطح استان کاسته می شود.

وی افزود: اما به دلیل تقویت میدان های وزش باد بر روی صحاری کشور عراق، از اواخر وقت فردا و طی روز سه شنبه، در بعضی ساعات مجددا شاهد غبار آلود شدن هوا خواهیم بود.

میلادی ادامه داد: احتمال اینکه غلظت غبار در روز سه شنبه بویژه در نواحی مرزی استان به شدت شرایط امروز باشد چندان دور از انتظار نخواهد بود.

وی هوای اکثر مناطق استان را در روز دوشنبه صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد و غبارآلود، به تدریج با کاهش غبار پیش بینی کرد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: در روز سه شنبه هوای اکثر نقاط استان صاف با غبار رقیق در بعضی ساعات همراه با وزش باد و به تدریج با افزایش غبار همراه بود و این وضعیت در روز چهارشنبه تغییر کرده و شاهد هوایی صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد و غبارآلود، به تدریج با کاهش غبار در سطح استان خواهیم بود.

