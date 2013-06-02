خبرنگاران برای دریافت ID کارت بازی با لبنان تا پنجشنبه فرصت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، تمامی رسانههای متقاضی برای پوشش خبری و تصویری این مسابقه میتوانند مدارک لازم جهت صدور ID کارت مخصوص را از تاریخ یکشنبه 12 خردادماه تا ساعت 14 روز پنجشنبه 16 خردادماه به مرکز روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ارائه دهند.
مدارک لازم جهت صدور ID کارت شامل معرفی نامه معتبر از سوی بالاترین مقام مسئول در رسانه مربوط و یک قطعه عکس 3 در 4 برای هر یک از نفرات معرفی شده است. متقاضیان رسانههای گروهی خارجی نیز ملزم به ارائه معرفی نامه از طرف اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
لازم به ذکر است با توجه به تاخیرهای فراوان همکاران در ارسال درخواست نامهها، فرصت تحویل مدارک به هیچ عنوان تمدید نمیشود. همچنین تمامی درخواست نامهها فقط به شماره نمابر (فاکس) 22661022 ارسال شود.
مسابقه تیم ملی ایران مقابل لبنان در هفته نهم از مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2014 برزیل روز سهشنبه 21 خردادماه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
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