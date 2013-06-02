رژیم بحرین حقایق را نادیده می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ علی سلمان با اشاره به تلاش وزارت کشور بحرین برای کمرنگ نشان دادن حضور تظاهرات کنندگان در روز جمعه وفا در 24 ماه مه درالدراز تاکید کرد: حداقل دویست هزار نفر در تظاهرات الدراز مشارکت داشتند و تصاویر و ویدئوهای آن موجود است.

دبیر کل جمعیت الوفاق بیان کرد: گفته های مسئولان رژیم اعتباری ندارد به ویژه که شکنجه، بازداشت های ظالمانه، ویرانی مساجد و به کارگیری زور را تکذیب می کند و این موضوعی است که بسیونی آن را تایید کرده است.

وی افزود: دهها دانش آموز به سبب اقدامات سرکوبگرانه رژیم از تحصیل محروم شده اند و نمی توانند در امتحانات شرکت کنند.

علی سلمان بیان کرد: به گواه سازمانهای حقوق بشری بازداشت شدگان در بحرین در معرض شکنجه و اعترافی که به زور از آنها گرفته می شود قرار دادند و رضا الغسره از جمله افرادی است که تحت شکنجه قرار گرفته است.