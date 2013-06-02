شاهین محمدصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در مصاحبه اخیر خود خبر از حمایت جامعتین از آقای ولایتی داده بودید، در حالیکه این موضوع توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تکذیب شد، گفت: من اینگونه مصاحبه نکرده بودم و گفته بودم به زودی جامعتین نظر خود را در این باره اعلام می کند، اما پیش بینی می شود که نظر آنان بر روی آقای ولایتی باشد.

رئیس ستاد انتخابات علی اکبر ولایتی افزود: احتمالا جامعتین یکی دو روز آینده نظرش را نسبت به کاندیدای اصولگرایان اعلام خواهد کرد، اما همانطور که گفتم پیش‌بینی می‌شود نظر آنان متمایل به آقای ولایتی باشد.