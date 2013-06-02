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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۱

محمدصادقی در گفتگو با مهر؛

جامعتین طی دو روز آینده نظر خود را نسبت به کاندیداها اعلام می‌کند

جامعتین طی دو روز آینده نظر خود را نسبت به کاندیداها اعلام می‌کند

رئیس ستاد انتخابات علی اکبر ولایتی ضمن تکذیب انتشار خبری منتسب به وی مبنی بر اینکه جامعتین ولایتی را به عنوان گزینه نهایی انتخاب کرده است، گفت: جامعتین طی دو روز آینده کاندیدای نهایی را اعلام خواهد کرد.

شاهین محمدصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در مصاحبه اخیر خود خبر از حمایت جامعتین از آقای ولایتی داده بودید، در حالیکه این موضوع توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تکذیب شد، گفت: من اینگونه مصاحبه نکرده بودم و گفته بودم به زودی جامعتین نظر خود را در این باره اعلام می کند، اما پیش بینی می شود که نظر آنان بر روی آقای ولایتی باشد.

رئیس ستاد انتخابات علی اکبر ولایتی افزود: احتمالا جامعتین یکی دو روز آینده نظرش را نسبت به کاندیدای اصولگرایان اعلام خواهد کرد، اما همانطور که گفتم پیش‌بینی می‌شود نظر آنان متمایل به آقای ولایتی باشد.

کد مطلب 2068651

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