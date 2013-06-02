پیشرفت فیزیکی 58 درصدی پروژه های ملی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوهی با اشاره به اینکه این میزان پیشرفت فیزیکی مربوط به 187 پروژه با اعتباری بالغ بر 943 میلیارد تومان است، اظهار کرد: از این مقدار مشهد با 486 میلیارد تومان و جغتای با 0.8میلیارد تومان به ترتیب بیشترین و کمترین سهم از پروژه های ملی استان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل با 14 پروژه به مبلغ 497 میلیارد تومان بیشترین تعداد پروژه و بودجه را دارا است.

کوهی گفت: شرکت آب منطقه ای، شرکت شهرک های صنعتی، اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی و پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، پیشرفت فیزیکی 100 درصدی داشته اند.

وی تصریح کرد: پروژه های شرکت سهامی آب منطقه ای با 89 درصد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 88 درصد و میراث فرهنگی با 87 درصد پیشرفت فیزیکی در رده های بعدی قرار دارند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان های جغتای، چناران، کاشمر و کلات را 100 درصدی عنوان کرد و افزود: مشهد با 84 درصد و قوچان با 82 درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه ها، در رده های بعدی قرار دارند.

کوهی در خصوص نتایج این مرحله از بازدیدها گفت: 2.8 پروژه های ملی خاتمه یافته و 89 درصد در حال اجرا، 6.5 درصد عقب تر از برنامه هستند و 1.4 درصد نیز آغاز به کار نکرده اند.

وی با بیان این که پروژه ها به لحاظ کیفیت نسبت به مرحله قبل روند صعودی را طی کرده اند، تصریح کرد: طبق ارزیابی های به عمل آمده 1.4درصد عالی، 88 درصد خوب و 6.7 درصد متوسط ارزیابی شدند و پروژه ضعیف نداشتیم.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: پروژه های ملی به لحاظ تعداد 10 درصد پروژه های استانی و به لحاظ اعتبار دو برابر پروژه های استانی هستند.

کوهی وضعیت پیشرفت پروژه های ملی در شهرستان های تربت حیدریه، رشتخوار و مه ولات را نامناسب ارزیابی و بیان کرد: نتایج کامل ارزیابی های این دفتر به به شورای فنی استانداری و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال شده است.

با پیگیری های صورت گرفته از سوی دفتر فنی استانداری خراسان رضوی در خصوص تشخیص صلاحیت پیمانکاران به عنوان شخص حقیقی، از این پس امکان تمدید گواهینامه های تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی در استان وجود دارد و این پیمانکاران می توانند در مناقصه های پروژه های عمرانی با هماهنگی دفتر فنی استانداری شرکت کنند.