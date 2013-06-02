مددکاران بدنه اصلی کارشناسی بهزیستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف زاده ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز مددکار در بهزیستی شهریار ضمن تبریک این روز به مددکاران حوزه های اجتماعی و توانبخشی، از تلاشهای این افراد در تحقق یافتن اهداف سازمان بهزیستی تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: مددکاران بدنه اصلی کارشناسی سازمان بوده و با تلاش مجدانه خود می توانند در حل مشکلات مددجویان قدمی موثر بردارند.

این مسئول عنوان کرد: سازمان بهزیستی با كمك مددكاران موفق و ايده هاي نو در زمینه های اشتغال، درمان و دیگر خدمات به جامعه هدف توانسته به این سازمان شکل تازه اي دهد.

رئیس بهزیستی شهریار اضافه کرد: پل ارتباطی مددجویان با سازمان مددکاران هستند که در این زمینه سازمان بهزیستی بهداشت روان کارشناسان و انتقادات و پیشنهادات در رابطه با خدمت رسانی هر چه بهتر ايشان به جامعه هدف را در دستور کار خود قرار داده است.