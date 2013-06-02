کارگاه آموزشی بازرسان صنعت، معدن و تجارت شهرستان های غرب گیلان در انزلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بندر انزلی ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: این برنامه با حضور 60 نفر از بازرسان ادارات مزبور و نمایندگان تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و مجمع امور صنفی شهرستان انزلی اجرا شد.

محمود خوشدل تصریح کرد: سیاست ها و دستور العمل های قیمت گذاری کالا و خدمات، آشنایی با چگونگی کشف کالای قاچاق در حوزه محصولات بهداشتی، آرایشی و مکمل ها و داروها، نحوه کشف تخلف و تشکیل صحیح پرونده تخلف از مهمترین مباحث مورد طرح در این برنامه آموزشی است.

وی همچنین ضمن بیان اهمیت نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حماسه اقتصادی اظهار داشت: حمایت از تولید در بخش ‌های مختلف اقتصادی یک ضرورت است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت انزلی بر ضرورت فرهنگ سازی در راستای مصرف تولیدات داخلی در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: برای تحقق این شعار هر کس باید وظیفه خود را بداند.

وی همچنین بیان داشت: تحقق حماسه اقتصادی با حمایت از تولید ملی امکان‌ پذیر است چراکه رونق واحدهای تولیدی می‌ تواند موجب رشد اقتصادی و خودکفایی کشور شود.

خوشدل یادآورشد: در سال ‌های گذشته با یاری خدا، با رهنمودهای الهی و حکیمانه مقام معظم رهبری، اتحاد و همدلی همه آحاد مردم گام‌ های بلندی در زمینه پیشرفت و تعالی کشور برداشته شده است.

در این کارگاه معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، نماینده تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت استان به ارائه توضیحات و مطالب توجیهی برای بازرسان پرداختند.