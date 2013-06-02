به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی امروز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان هرمزگان و شهرستان بشاگرد، اظهار داشت: من در اینجا باید از تمام همکاران، نمایندگان مجلس و به ویژه آقای خجسته نماینده مردم همدان و فقیه رئیس سازمان هلال‌احمر و تابش رئیس بنیاد مسکن برای حضور در این مکان تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه یکی از خصوصیات فکری حضرت امام خمینی (ره) که بسیار هم گسترده بود، القای کمک به محرومان از سوی حکومت‌رانان بود، افزود: این موضوع را می‌توان در اکثر سخنرانی‌های امام راحل مشاهده کرد، از این‌رو شما مسئولان هم‌اکنون در حال پیگیری یکی از آرمان‌های والای امام خمینی (ره) هستید.

لاریجانی با تاکید بر اینکه خوشبختانه مناطق محروم جنوب کشور در قیاس با قبل از انقلاب پیشرفت‌های بسیاری داشته است، تصریح کرد: اما هنوز این مناطق نسبت به جاهای دیگر با محرومیت روبرو است. از این‌رو تلاش شما نوعی عبادت محسوب می‌شود. از طرف دیگر به طور حتم خدمت به مردم با وجود تمام سختی‌ها بسیار لذتبخش است، لذا کمک به محرومان فرصت خوبی برای ایجاد زندگی سعادتمند است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه وضعیت کنونی مناطق زلزله‌زده بشاگرد نشان‌دهنده عملکرد خوب دستگاه‌های حمایتی مانند هلال‌احمر است، تصریح کرد: خوشبختانه در کل کارها در قسمت اقدامات مانند اسکان موقت خوب بوده است.

وی با بیان اینکه سال ۹۱ سال پرحادثه‌ای برای کل کشور بوده است، افزود: این حوادث از امتحانات الهی است. از طرف دیگر می‌بینیم که در سال گذشته در استان‌هایی مانند آذربایجان، خراسان و بوشهر و امروز هرمزگان حوادث غیرمترقبه رخ داده است که این موضوع مصادف با بروز مشکلات اقتصادی در کشور شده است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه خوشبختانه رویکرد مردم کشور به مردم زلزله‌زده بسیار زیبا و قابل‌تقدیر بوده است، یادآور شد: بروز حوادث غیرمترقبه در سال گذشته موجب ورزیدگی سازمان‌های مربوطه مانند هلال‌احمر شد. از طرف دیگر بنیاد مسکن هم در امور اسکان افراد زلزله‌زده به تخصص خاصی رسیده است و عملکرد ستودنی و موفقی داشته است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس نهم با اشاره به بروز برخی کاستی‌ها در مناطق زلزله‌زده گفت: یکی از مسائل مهم در بوشهر و هم‌اکنون در بشاگرد موضوع فقر زیربنا و زیرساخت است. از این‌رو باید با نگاه علمی در جهت سرمایه‌گذاری و ساخت در مناطق معقول و کارشناسی برنامه‌ریزی کرد.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: از طرف دیگر تنها رسیدگی به مسائل زیربنایی، زندگی مردم را شکل نمی‌دهد چون سرمایه‌گذاری و چرخه اقتصادی در این رابطه بسیار بااهمیت است. از دیگرسو شاهدیم که پراکندگی روستاها در مناطق هرمزگان شرایط سرمایه‌گذاری را سخت‌تر کرده است، از این‌رو برای درازمدت و برای رفع محرومیت منطقه باید یک برنامه و نظر مدون را تدوین کرد.

وی با تاکید بر توجه به ظرفیت‌های موجود در استان هرمزگان افزود: مسئولان این منطقه باید توجه کنند که این استان دارای چه ویژگی و ظرفیت‌هایی است، از این‌رو شاید این مناطق دارای ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری نباشند، لذا باید از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استفاده کرد. از طرف دیگر شاید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق ندارد، از این‌رو دولت باید راه را برای سرمایه‌گذاری در این مناطق باز کند.

رئیس مجلس با اعلام اینکه خوشبختانه در بودجه ۹۲ اعتبارات مناسبی برای سازمان هلال‌ احمر و موضوع حوادث غیرمترقبه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: مسئولان باید در نظم و برنامه‌ریزی در جهت حل مشکلات گام بردارند.