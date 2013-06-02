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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۰۷

با حضور در حرم امام خمینی(ره) صورت گرفت؛

جامعه ورزش با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

جامعه ورزش با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

جامعه ورزش و جوانان امروز یکشنبه با حضور در مرقدر مطهر حضرت امام خمینی (ره) ضمن میثاق دوباره با آرمان‌‍های بنیانگذار انقلاب اسلامی با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده بزرگ ورزش و جوانان کشور صبح امروز یکشنبه و در آستانه بیست و چهارمین سالگرد رحلت جانسوز حضرت امام خمینی (ره)، با حضور در مرقد مطهر ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تجدید بیعت ‌کردند.

تجدید میثاق جامعه ورزش با امام خمینی (ره)

در جریان این مراسم، اکبری معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نقش مهم جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جوانان بعد از انقلاب نیز در موفقیتهای کسب شده نقش بسزایی داشته‌اند.

وی در ادامه به تفکرات امام راحل (ره) در خصوص جوانان را تاثیرگذار و پویا توصیف کرد و افزود: این علاقمندی تاکنون نیز ادامه یافته و پس از گذشت بیست و چهار سال از رحلت آن امام همام، همچنان شاهد این شور و علاقه در میان مردم و نسل جوان هستیم.

تجدید میثاق جامعه ورزش با امام خمینی (ره)

اکبری حفظ وصیانت از انقلاب اسلامی را امری مهم و وظیفه ای خطیر توصیف کرد و یادآور شد:‌ در شرایط حساسی به لحاظ زمانی قرار گرفته ایم و باید بادقت موضوعات مربوط به کشور را پیگیری کنیم. در این مراسم، ساور معاون منابع و پشتیبانی و مدیران کل جوانان، مدیران ستادی و استانی، روسای فدراسیون‌های ورزشی، ورزشکاران، قهرمانان و پیشکسوتان حضور داشتند.

کد مطلب 2068673

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