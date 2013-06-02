امام(ره) همواره بر رابطه با همسایگان تاکید داشتند/ سنت حسنه ارتباط با دیگر کشورها باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز نشست علی اکبر ولایتی با دانشگاهیان و جمعی از اساتید دانشگاه و با حضور غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در ستاد انتخاباتی این کاندیدای انتخابات برگزار شد.

ولایتی در جمع این دانشگاهیان با بیان اینکه در این انتخابات برای همکاری در به روی همه باز است، گفت: در این مقطع حساس با همکاری تمام کسانیکه احساس مسئولیت می کنند می توانیم گام های خوبی برای خدمت برداریم.

وی در ادامه با برشمردن ویژگی های دولت آینده اش گفت: استفاده از افراد باتجربه و جوان یکی از ویژگی‌های دولت آینده من خواهد بود.

این کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری با بیان اینکه طبق آمار جهانی متوسط سن دانشمندان در ایران 32 سال است، گفت: لزوما تجربه و تخصص مترادف با سالخوردگی نیست، اما در عین حال آنهایی که در دوره‌های گذشته مسئولیت داشته اند و در دایره اصولگرایی قرار می گیرند استفاده خواهم کرد.

عضو ائتلاف برای پیشرفت با بیان اینکه درهای اصولگرایی بسته نیست، گفت: اداره کشور باید همراه با سعه صدر باشد و افراد مختلفی که در دوره های گذشته خدمت کرده اند نیز باید بکار گرفته شوند.

ولایتی با تاکید حضور در صحنه انتخابات یک مسئولیت و انجام وظیفه است و نه فرصتی برای کسب امتیاز، گفت: اگر کسی چنین نگاهی ندارد، نباید وارد انتخابات شود.

وی همچنین فسادستیزی را یکی از ویژگی های دولتش برشمرد و افزود: اگر بخواهیم با فساد مقابله کنیم باید از افراد امتحان داده استفاده کنیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: دولت باید در یک ساختمان شیشه ای باشد، یعنی همه اقدامات آن برای مردم و جامعه شفاف باشد، مثلا اگر مناقصه ای گذاشته می شود علت آن مناقصه و واگذاری ها به مردم و سایت ها گفته شود.

همچنین در ادامه این نشست ولایتی در مورد سیاست خارجی دولت آینده اش گفت: از ابتدای انقلاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر توسعه روابط با دیگر کشورها بوده است و هیچگاه سیاست ما درهای بسته و یک سیاست انقباضی نبوده و امروز هم مبتنی بر توسعه روابط است.

عضو ائتلاف برای پیشرفت با بیان اینکه با حفظ سه اصل عزت، حکمت و مصلحت باید روابط خارجی مان را توسعه ببخشیم، بیان کرد: در این زمینه همکاری و توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایگان از اولویت برخوردار است، لذا امنیت ملی اقتضا می کند که ما نه تنها باید با همسایگانمان تنش نداشته باشیم بلکه باید با استفاده از همه ظرفیت ها در جهت توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه خشونت و صحبت های شعارگونه در سیاست خارجی مورد تایید نیست، گفت: گاهی یک مصاحبه افراد مسئول می تواند رابطه دیپلماتیک با چند کشور را بهم بزند همچنان که یکی از مسئولین در اوایل جمهوری اسلامی در پاسخ پیام تبریک یک کشور اروپایی جواب تندی داد که در رسانه ها منتشر شد، اما امام خمینی(ره) در واکنش به اینگونه رفتارها فرمودند جواب تبریک را باید با خوشرویی داد.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) نیز همیشه در توسعه روابط با همسایگان تاکید داشتند، گفت: مقام معظم رهبری هم در زمان ریاست جمهوریشان به بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو عدم تعهد سفر کرده اند و در جریان برگزاری کنفرانس اسلامی در ایران نیز با بیش از 30 نفر از روسای دیگر کشورها دیدار و گفتگو داشتند، بنابراین چگونگی عملکرد رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و همچنین امروز نشان می دهد ما باید امروز توسعه روابط را با دیگر کشورها داشته باشیم.

ولایتی با بیان اینکه باید سنت حسنه ارتباط و توسعه روابط را با دیگر کشورها از جمله کشورهای غربی ادامه دهیم و احیا کنیم، گفت: مدjی است این سنت حسنه اجرا نمی شود که باید در دولت آینده احیا شود؛ چراکه ما ظرفیت های خوبی داریم و می توانیم روابطمان را با دیگر کشورها به شکل دو جانبه و چند جانبه احیا کنیم.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین بیداری اسلامی را نمادی از دیپلماسی عمومی دانست و افزود: طبق مصوبات افرادی که در کنفرانس بیداری اسلامی شرکت کردند مجمع بیداری اسلامی در تهران و به ریاست من تشکیل شد که این مصوبه به تصویب 700 نفر از علما و بزرگان جهان اسلام رسید و در اجلاس اخیر هم بنده مامور شدم اتحاد جهانی علمای اسلام را تشکیل دهم که این موفقیت ها جز در سایه یک ارتباط خوب و مناسب با دیگر کشورها حاصل نمی شود.

در ادامه این نشست ولایتی با اشاره به انگیزه حضورش در انتخابات گفت: من در هیچ دوره ای مانند الان اینقدر جدی وارد میدان نشده بودم و در سال 84 هم که رهبری می خواستند من نخست وزیر شوم، به دلایلی این اتفاق نیفتاد در دوره های بعد هم همینطور، اما امروز تا اینجا آمده ام و عنایت های الهی هم شامل حالم شده و بهانه ای برای نیامدن و فعالیت نکردن ندارم.

ولایتی در پایان با بیان اینکه من به آینده امیدوارم هستم، خاطر نشان کرد: اگر یک دولت توأم با تدبیر با حمایت مردم شکل بگیرد ظرف مدت کوتاهی می توانیم آرامش و فراوانی را به کشور بازگردانیم.