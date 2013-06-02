هيچ فردي نبايد استقلال قوه قضائيه را زير سئوال ببرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسني اژه اي عصر یکشنبه در شوراي اداري استان افزود: قوه قضائيه تمام تلاشش گسترش عدالت است و در اين راستا نظارت داخلي خود را بيش از پيش تقويت کرده است.

وی همچنین با اشاره به در پيش بودن انتخابات 24 خرداد ماه اظهارداشت: وزارت كشور شوراي نگهبان، فرماندارن، نيروهاي انتظامي و امنيتي آمادگي كامل براي برگزاري يك انتخابات خوب سالم و در شان جمهوري اسلامي ايران را دارند.

دادستان کل کشور با اشاره به توطئه دشمنان براي برهم زدن فضاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور و كم كردن روحيه اميد در بين مردم گفت: دشمنان و بدخواهان ملت ايران تمام تلاش خود را براي ايجاد نا امني و عقب انداختن انتخابات و ايجاد اخلال در آن بكار گرفتند اما به جرات مي توان گفت كه بيش از 90 درصد اهداف آنها شكست خورده است.

استاندار گيلان نیز در شوراي اداري كه با حضور دادستان كل كشور برگزار شد با اشاره به بالابودن تراكم جمعيتي در گيلان نسبت به سايراستان هاي كشور پس از تهران گفت: اين استان داراي تنوع بسيار اقوام و خرده فرهنگ هاست كه يك امتياز براي گيلان محسوب مي شود.

کيهان هاشم نيا با بيان اينكه گيلان سياسي ترين استان كشور است، تصريح كرد: سياسي بودن مردم اين استان موجب توجه و درك راحت تر مسائل سياسي، بين المللي، فرهنگي و امنيتي توسط آنان شده است.

وي افزود: ميزان امنيت بسيار مهم است كه در گيلان به تامين آن توجه ويژه اي شده و مديريت خوبي در اين زمينه صورت گرفته است.

استاندار با تاكيد برايجاد امنيت براي سرمايه گذاران بخش خصوصي گفت: در گيلان برخلاف ساير استان ها مشكل ظرفيت هاي سرمايه گذار نداريم اما بايد تلاش كرد به تناسب اين ظرفيت نسبت به جذب سرمايه گذار اقدام كنيم.

وی همچنين با اشاره به فرارسيدن سالروز رحلت بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي و قيام 15 خرداد ماه اظهار داشت: همه بايد براي بزرگداشت اين ايام اهتمام ويژه اي بورزيم.

وي با تاكيد بر برگزاري انتخاباتي پرشور افزود: دستگاه هاي اجرايي نمي توانند در طرفداري از افراد وارد شوند اما وظيفه دارند تمام تلاش خود را براي حضور حداكثري مردم در انتخابات 24 خرداد بكار گيرند.

هاشم نیا در ادامه از مصوبات جديد هئيت دولت براي پيشرفت و آباداني استان خبرداد و گفت: وزارت راه و شهرسازي با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جهور و استانداري و با رعايت قوانين و مقررات نسبت به تسريع در اتمام طرح كنار گذر لنگرود، افزايش ميزان وام مسكن مهر از دويست و پنجاه ميليون به سيصد ميليون ريال و تامين تاسيسات مورد نياز مسكن مهر در استان توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو اقدام كند.

وي ادامه داد: دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق ازاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و استانداري و با رعايت قوانين و مقررات نسبت به تامين اعتبار طرح زيرسازي راه آهن آنتني از راه آهن رشت – انزلي به بندر كاسپين منطقه آزاد انزلي از محل اعتبارات منطقه آزاد انزلي با اجراي ريل از طريق راه آهن جمهوري اسلامي ايران اقدام کند.

استاندار همچنين از اختصاص مبلغ بيست ميليارد برای ساخت يادمان در محل شهادت ميرزاكوچك خان، اختصاص اعتبار لازم براي نيروگاه زباله سوز رشت، تاسيس بنياد ميرزاكوچك خان با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و استانداري خبر داد.

رئيس مجمع نمايندگان گيلان نيز در اين جلسه با بيان اينكه امنيت و اقتصاد بيشترين موضوعات مورد توجه در كشور است، گفت: هرچه قوه قضائيه موفق تر باشد، عدالت، پيشرفت و امنيت دركشورتقويت مي شود.

ايرج نديمي افزود: با توجه به ايجاد زيرساخت هاي مهم در استانهاي شمالي به ويژه گيلان بايد به مسائل امنيتي و قضايي اين مناطق بيش از پيش توجه شود.

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار گيلان هم در ادامه اين نشست از آمادگي همه جانبه اين استان براي برگزاري انتخابات 24 خرداد ماه خبرداد و اظهار داشت: در گيلان يك ميليون و 800 هزار نفر واجد شرايط راي دادن هستند.

محمد اکبرزاده افزود: دو هزار و 86 شعبه اخذ رأي براي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و دو هزار و 885 شعبه اخذ راي هم براي انتخابات رياست جمهوري در استان در نظر گرفته شده است.

مدير عامل آب منطقه اي گيلان نيز از كاهش ميزان بارندگي ها در استان نسبت به سال گذشته خبرداد و تصريح كرد: با اقدامات به موقع استاندار و مسئولان مربوطه و با مشاركت خوب كشاورزان تاكنون 99 درصد از اراضي كشاورزي برنج در استان نشاء و 60 درصد آن هم وجين شده است.

سیف الله آقابيگي ادامه داد: هم اكنون 750 ميليون متر مكعب ذخيره آب پشت سد سفيدرود داريم.

مجید متقي طلب رئيس پارك علم و فناوري گيلان هم با اشاره به آغاز اجراي شد جامع فناوري اطلاعات گيلان گفت: اين سند جزء بهترين سندهاي فناوري اطلاعات در كشور به شمار مي رود.

فرماندار شهرستان شفت نيز با اشاره به سانحه آتش سوزي هفته گذشته در روستاي امام زاده ابراهيم (ع) اين شهرستان گفت: در اين حادثه 178 واحد تجاري و مسكوني دچار آتش سوزي شدند كه هم اكنون منطقه درحال آواربرداري است.

جواد شفيعي ثابت در ادامه با بيان اينكه گروهي از كميته امداد كشور در حال عزيمت به اين روستاست، یادآورشد: همه واحدهاي حادثه ديده داراي پوشش بيمه اي بودند و بزودي به همت مسئولين استان كار بازسازي آنها آغاز مي شود.